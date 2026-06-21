مراهنات المونديال.. خسائر بالملايين ودموع رونالدو الأبرز

تشهد أسواق المراهنات في المونديال الحالي نشاطاً قياسياً، حيث يتوقع أن تتجاوز أحجام المراهنات العالمية حاجز الـ 50 مليار دولار. وتضاعف حجم السوق بفضل زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقاً، ما رفع عدد المباريات إلى 104، بالإضافة إلى إتاحة المراهنات بشكل قانوني واسع لأول مرة في دول كبرى كالولايات المتحدة.

لم تعد الرهانات مقتصرة على التوقعات التقليدية بالفوز أو الخسارة، بل امتدت لتشمل «أسواق التنبؤات والأحداث الخاصة». ومن أبرز الأحداث التي أشعلت منصات التنبؤ، الرهان على «دموع كريستيانو رونالدو»، حيث تراوحت احتمالات ظهوره يبكي أمام الكاميرات في هذا المونديال بين 63% إلى 66%. كما شهدت الأسواق تقلبات ضخمة نتيجة المفاجآت الكروية التي تكبد فيها بعض المراهنين خسائر فادحة.

بداية القصة

في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية تألق المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار (27 سنة) أمام فريق أمريكا، لكنه سجل بالخطأ هدفاً عكسياً في مرماه، أقصى فريقه من البطولة وأقصاه هو من الحياة؛ حيث كانت التوقعات كبيرة جداً بفوز المنتخب الكولومبي، وبسبب تلك الهزيمة المفاجئة خسرت عصابات المافيا وشبكات المراهنات غير القانونية مبالغ مالية ضخمة، وبعد عودة إسكوبار إلى مدينته «ميديلين» وفي أثناء خروجه من أحد النوادي الليلية، أُطلق عليه الرصاص من قبل حارس شخصي لأحد كبار المراهنين والمنتمين إلى عصابات الجريمة، وكان الجاني يصرخ قائلاً: «هدف.. هدف» مع كل رصاصة من الرصاصات الست التي سددها نحوه، وهي بعدد المرات التي ردد فيها معلق المباراة كلمة «جول».. هذه الحكاية المشهورة تفتح الباب على عالم المراهنات والتنبؤات الواسع المليء بالأسرار، والمرتبط ببطولة كبرى تقام كل أربع سنوات.

دموع رونالدو

وفي بطولة هذا العام، المقامة في الولايات المتحدة أيضاً إضافة إلى كل من كندا والمكسيك، فتحت إحدى منصات التوقعات سوقاً خاصاً للتنبؤ بما إذا كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيظهر باكياً خلال منافسات البطولة، في إشارة إلى الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير بهذا اللاعب، والتي تشير التنبؤات إلى أنه وفريقه سوف يحرزون الكأس في هذه النسخة. وقد أظهرت بيانات السوق المتداولة على المنصة أن احتمال حدوث هذا المشهد بلغ نحو 71%، في حين وصل حجم التداول إلى أكثر من 87 ألف دولار. وتعتمد المنصة على أسواق التوقعات التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع عقود مرتبطة بأحداث مستقبلية مقابل أموال حقيقية.

وقد شهدت المنصة خسارة أحد المتداولين نحو مليون دولار بعد رهانه على فوز المنتخب الإسباني أمام فريق الرأس الأخضر في الجولة الأولى، وفي المقابل حقق متداول آخر أرباحاً تجاوزت 4.7 ملايين دولار نتيجة رهانه على تعادل الفريقين في المباراة نفسها، في وقت كانت إسبانيا مرشحة بقوة لتحقيق الفوز، الأمر الذي دفع أعداداً كبيرة من المتداولين إلى دعمها قبل انطلاق اللقاء، قبل أن يقلب التعادل موازين أسواق التوقعات ويحقق مكاسب ضخمة للرهانات المخالفة للتوقعات، وخسائر كبيرة في المقابل لمؤيدي فوز أسبانيا.

مصر.. والمراهن المنحوس

مراهن آخر دخل ميدان التحدي تحت اسم «فليك رو» – هناك من يعتقد أنه اسم حركي لإحدى المؤسسات - وأصر بقوة على المغامرة عبر إحدى المنصات المخصصة لمثل تلك التحديات، لكنه مُني بخسارة فادحة بلغت 2.7 مليون دولار، إثر رهان فاشل على فوز منتخب هولندا على اليابان، لكنه لم ييأس وراهن بمبلغ آخر ضخم بلغ 1.5 مليون دولار متوقعاً فوز بلجيكا على مصر في أولى مباريات كل منهما بالمونديال، لكن النتيجة كانت التعادل؛ ما تسبب في خسارة فليك 4.2 ملايين دولار، استناداً إلى بيانات وعقود الرهانات التي كشفت عنها وأعلنتها المنصة قبيل انطلاق كل مباراة عبر حسابها على «إكس»، والمفاجأة التي كشفت عنها المنصة أن «رو» خسر في الحقيقة 5.83 ملايين دولار في رهانه الأول بسبب تعادل هولندا، حيث يشمل هذا المبلغ قيمة الرهان الأصلي مضافاً إليه مكسبه لو كانت هولندا حققت الفوز.

والمفاجأة الأخرى أن حساب «رو» لم يكن الأكبر من بين الذين راهنوا على فوز بلجيكا في المباراة الثانية وخسروا؛ حيث كان هناك مستخدم آخر تحت اسم leeeroyjenkins راهن بمبلغ 8.6 ملايين دولار على فوز بلجيكا، لكنه خسر العائد الإجمالي الذي كان سيصل إلى 13.14 مليون دولار.