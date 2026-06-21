فان دير فارت يشعل الجدل بعد تشبيه فان دايك بطائرة بوينغ 747



دخل المدرب الألماني يورغن كلوب، في مواجهة كلامية مع لاعب خط وسط توتنهام السابق رافائيل فان دير فارت، على خلفية انتقادات حادة وجهها الأخير لقائد ليفربول ومنتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، في مشهد جديد من الجدل المثار حول أداء «الطواحين» في كأس العالم.



وبدأت شرارة الخلاف بعد تصريحات فان دير فارت عبر شبكة «إن اوه إس» الهولندية، حيث انتقد فان دايك عقب تعادل هولندا في افتتاح مبارياتها أمام اليابان، واصفاً تحركاته الدفاعية بأنها بطيئة بشكل لافت، قبل أن يشبهه بـ«طائرة بوينغ 747»، في إشارة إلى ثقل حركته.



وقال فان دير فارت: «بصراحة، فوجئت من فان دايك تحركه كان مثل طائرة بوينغ 747، وآمل أن يكون أسرع خلال البطولة».



ولم تمر التصريحات مرور الكرام، إذ خرج كلوب للدفاع عن مدافعه السابق خلال ظهوره الإعلامي، موجهاً انتقادات مباشرة لفان دير فارت، ومشككاً في جدوى آرائه التحليلية.



وقال المدرب السابق لليفربول: «لا أعرف إن كان من المفيد حتى ذكر اسم رافائيل فان دير فارت، إذا قال شيئاً إيجابياً عن لاعب، عندها فقط يمكن أخذ كلامه على محمل الجد».



وأضاف كلوب: «أحياناً تشعر أنه يرى شيئاً ثم يبالغ في وصفه بطريقة استعراضية، لكن في النهاية الأمر لا يستحق كل هذا الضجيج».



ويأتي هذا التوتر في وقت يتعرض فيه فان دير فارت نفسه لانتقادات واسعة بسبب بعض تعليقاته خلال تغطية البطولة، والتي أثارت جدلاً إضافياً داخل الأوساط الإعلامية.



يذكر أن فان دايك، لعب تحت قيادة كلوب لسنوات طويلة في ليفربول، حيث شكّلا ثنائياً ناجحاً ساهم في تتويج النادي بألقاب كبرى عدة، ما يفسر حدة دفاع المدرب الألماني عنه في وجه الانتقادات الأخيرة.



وبين تصريحات حادة وردود غاضبة، يبدو أن الجدل حول أداء نجوم هولندا في المونديال مرشح لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.