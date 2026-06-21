هالاند يملك حقائب فاخرة بأكثر من 3 ملايين درهم



لم يعد إيرلينغ هالاند يكتفي بإرهاب حراس المرمى داخل المستطيل الأخضر، بل يبدو أن نجم مانشستر سيتي والمنتخب النرويجي المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، قرر توسيع دائرة إنجازاته لتشمل عالم الموضة الفاخرة أيضاً، حيث كشفت تقارير صحفية أنه كوّن مجموعة مذهلة من حقائب هيرميس تزيد قيمتها عن 3 ملايين درهم.



والمهاجم النرويجي، الذي اعتاد أن يخطف الأضواء بأهدافه الغزيرة وبنيته البدنية المهيبة، دخل أخيراً دائرة اهتمام مختلفة تماماً، بعدما ظهرت ميوله الواضحة نحو اقتناء القطع النادرة من الحقائب الفاخرة، والتي عادة ما تربط بنجوم هوليوود أو زوجات لاعبي كرة القدم، لا بمهاجمي كرة القدم.



وأغلى قطعة في مجموعة هالاند هي حقيبة بيركين 25 هيمالايا المصنوعة من جلد التمساح النادر، والتي تقدر قيمتها بنحو مليون و650 ألف درهم، وهي قطعة أسطورية شوهدت صديقته إيزابيل هوغسينغ جوهانسن وهي تحملها، في إطلالة لفتت الأنظار عالمياً.



ولا تتوقف المجموعة عند هذا الحد، إذ يملك هالاند عدداً من الحقائب الفاخرة الأخرى التي تتراوح قيمتها بين مئات الآلاف، ومن بينها حقائب إتش أوت أو كوروا، وبيركين بنسخها الخاصة، وصولاً إلى تصاميم محدودة الإصدار تعد من أندر منتجات دار هيرميس.



وبحسب التقارير، فإن عملية شراء هذه الحقائب ليست بسيطة، إذ يتعين على العملاء بناء سجل طويل من الإنفاق المسبق مع العلامة التجارية، في نظام يجعل امتلاك بعض القطع أشبه بالانضمام إلى نادي مغلق من الأثرياء والمشاهير، مع فترات انتظار قد تمتد لشهور أو حتى سنوات.



ورغم هذا العالم المعقد، يبدو أن هالاند، لا يجد صعوبة في اقتناء ما يريد، سواء داخل الملاعب أم خارجها، حيث يعرف عنه أيضاً شغفه بالساعات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها ملايين الدراهم.



ويعيش النجم النرويجي حياة مترفة في قصر ريفي فاخر في تشيشاير، يضم عشر غرف نوم وبحيرة خاصة، في صورة تعكس جانباً آخر من حياة لاعب لم يعد مجرد ماكينة أهداف، بل علامة فاخرة تمشي على الأرض.