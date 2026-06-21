تحليل | اليابان تجسد «السهل الممتنع» وتكشف عمق الأزمة الفنية التونسية



قدم المنتخب الياباني نموذجاً تكتيكياً يلخص فلسفة «السهل الممتنع»، حين حسم مواجهته أمام المنتخب التونسي بفوز عريض برباعية نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في مباراة لم تكتف بإقصاء «نسور قرطاج» مبكراً من حسابات التأهل، بل وضعت علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والذهنية للفريق التونسي في هذا المونديال.



ومنذ الدقائق الأولى، بدا الفارق واضحاً في التنظيم والهوية داخل أرض الملعب، حيث فرض المنتخب الياباني أسلوبه القائم على التحرك دون كرة، وسرعة تدوير اللعب، واستغلال المساحات خلف الدفاع، مقابل ارتباك تونسي واضح في التمركز وفقدان للانسجام بين الخطوط.



بداية مهزوزة



لم يحتج المنتخب الياباني وقتاً طويلاً لقراءة المشهد، فاستفاد من البداية المترددة لتونس ليبني تفوقه النفسي والتكتيكي مبكراً، بينما عانى المنتخب التونسي من غياب الانضباط الدفاعي منذ الدقائق الأولى، ما سمح لليابان بفرض إيقاعها دون مقاومة تذكر.



وكشف الهدف الأول خللاً واضحاً في التمركز الدفاعي، بينما جاء الهدف الثاني ليبرز غياب الرقابة اللصيقة داخل منطقة الجزاء، في مشهد يعكس فجوة تنظيمية أكثر منه خطأً فردياً.

هوية غائبة



على المستوى الفني، بدا المنتخب التونسي وكأنه ما زال في مرحلة البحث عن الذات، في ظل مدرب لم ينجح بعد في استيعاب كامل قدرات عناصره أو تثبيت هوية لعب واضحة، بعدما تولى مسؤولية تدريب «نسور قرطاج» قبل أيام قليلة، ووسط البطولة، وبلاعبين لم يختارهم.



وهذا الارتباك انعكس مباشرة على التشكيل الأساسي والاختيارات التكتيكية، حيث غابت الثوابت، وتراجع الانسجام بين الخطوط الثلاثة، ما جعل الفريق عاجزاً عن مجاراة نسق المنافس أو فرض أي ضغط حقيقي في فترات المباراة.



فقدان للحلول



ظهر المنتخب التونسي بلا أنياب هجومية، حيث غابت الفرص الحقيقية، وتراجعت القدرة على اختراق التنظيم الدفاعي الياباني المحكم، مع فشل واضح في إيجاد حلول فردية أو جماعية في الثلث الأخير من الملعب.



كما لم تحدث التغييرات أو إعادة توظيف بعض العناصر الهجومية أي فارق يذكر، في ظل غياب الفاعلية والجرأة في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وأوراق هجومية ودفاعية لا يعرفها المدرب جيداً.



انضباط ياباني



في المقابل، لم يحتج المنتخب الياباني إلى أداء استثنائي، بقدر ما اعتمد على الانضباط التكتيكي واستثمار الأخطاء بأقصى درجات الفاعلية، ليحول المباراة عملياً إلى حسم مبكر أنهى كل حسابات العودة التونسية منذ الشوط الأول.



وبهذه الخسارة الثقيلة، يصبح المنتخب التونسي أول المغادرين العرب للبطولة، في مشهد يعيد فتح ملف أعمق من مجرد نتيجة، يتعلق بهوية اللعب، وجودة التحضير، وفعالية المنظومة الفنية ككل.

ورغم بعض المحاولات الفردية المتقطعة، فإن الصورة العامة تعكس منتخباً فقد توازنه داخل البطولة، وعجز عن مجاراة نسق عالمي سريع ومنظم، ما يفرض مراجعة شاملة تتجاوز رد الفعل الانفعالي دون دراسة متأنية.