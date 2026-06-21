كين يهرب من حفل غنائي خوفاً من توخيل



اضطر هاري كين، قائد منتخب إنجلترا وأحد أبرز عشاق موسيقى الريف، إلى مغادرة حفل المغنية إيلا لانغلي في مدينة كانساس سيتي قبل نهايته، التزاماً بحظر التجول الصارم الذي فرضه المدرب توماس توخيل خلال معسكر المنتخب استعداداً لكأس العالم 2026.



وكين، الذي بدا مستمتعاً بأجواء الحفل، حضر برفقة المدافع دان بيرن وحارس المرمى جيسون ستيل، إلى قاعة كابل دامر أرينا لحضور عرض فني لأحد نجومه المفضلين في هذا النوع الموسيقي، بعد أن كان قد فاته حفل سابق لها في فلوريدا.



ولكن الأجواء الهادئة لم تكتمل حتى النهاية، إذ غادر الثلاثي قبل أداء آخر ثلاث أغانٍ من الحفل، احتراماً للتعليمات الصارمة التي وضعها توخيل بضرورة الالتزام بالعودة المبكرة إلى مقر الإقامة، وخوفاً من تجاوز تعليمات المدرب وساعات الحظر.



وكشف دان بيرن لصحيفة «ديلي ميل»، جانباً من الكواليس قائلاً إن كين كان متحمساً للغاية للحفل، بل وأظهر اهتماماً كبيراً بالموسيقى الريفية داخل معسكر المنتخب، حيث وضع جهاز تشغيل أسطوانات في الفندق، واختار كين عدداً من أغانيه المفضلة خلال فترة الإعداد.



وأضاف بيرن إن اللقاء مع إيلا لانغلي تم أيضاً قبل بداية الحفل، واصفاً التجربة بأنها مميزة لكنها قصيرة، قبل أن يجبرهم الوقت على المغادرة.



ورغم الإحباط الطفيف بسبب مغادرة الحفل مبكراً، إلا أن بيرن أكد أن مثل هذه اللحظات تمنح اللاعبين توازناً ذهنياً قبل العودة إلى أجواء المنافسة، قائلاً: «كانت تجربة رائعة، لكننا عدنا سريعاً للتركيز على كرة القدم».



وبدوره، نشر كين صورة تجمعه بالمغنية على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لها رسالة شكر على الحفل، واصفاً الأمسية بأنها «عرض رائع يستحق المتابعة».



وفي الوقت نفسه، يواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمواجهة غانا في الجولة المقبلة من دور المجموعات، وسط أجواء من الانضباط التي يفرضها توخيل داخل المعسكر، والتي يبدو أنها لا تستثني حتى سهرات الريف.