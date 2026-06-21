حمزة عبد الكريم يخطو نحو مجد صلاح بهدوء وثقة في النفس



يدخل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم منافسات كأس العالم وهو في الثامنة عشرة من عمره ليصبح أحد أصغر اللاعبين في المونديال، ورغم صغر سنه فإنه يتعامل مع البطولة الأكبر في عالم كرة القدم باحترافية عالية تشبه خبرة اللاعبين المخضرمين.



ويعد المهاجم الذي يبلغ طوله 183 سنتيمتراً، واحداً من بين 22 لاعباً في سن المراهقة يشاركون مع منتخبات بلادهم في المونديال، كما دخل التاريخ كأصغر لاعب يمثل المنتخب المصري على الإطلاق في بطولة كأس العالم.



وبات البعض يصف عبد الكريم بأنه الوريث الشرعي في الملاعب لمحمد صلاح البالغ من العمر 34 عاماً والذي يعد النجم الأبرز في صفوف الفراعنة، وشهدت المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم أمام بلجيكا دخول لاعب برشلونة الإسباني بديلاً لصلاح في الدقيقة 76.



وما يميز عبد الكريم بشكل لافت هو هدوءه وثقته العالية بالنفس، فبعد نهاية مواجهة بلجيكا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تحدث بكل ثقة أمام التلفزيون قائلاً "كان الفريق بأكمله يرغب في حصد النقاط الثلاث، وحصلنا على نقطة واحدة في النهاية لكننا قدمنا كل ما لدينا، ويتوجب علينا توجيه الشكر للجماهير التي حضرت حيث كانت الأجواء رائعة، والآن نصب كل تركيزنا على المباراة المقبلة".



ويواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي مساء الأحد في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يبحث كلا المنتخبين عن تحقيق الانتصار الأول لهما على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم، إذ تعادلت نيوزيلندا في مباراتها الأولى أمام إيران بهدفين لمثلهما، مما جعل جميع فرق المجموعة السابعة متساوية بنقطة واحدة.



ولم يكن عبد الكريم قد خاض أي مباراة سابقة مع المنتخب المصري الأول عندما تم استدعاؤه بشكل مفاجئ للقائمة الأولية المشاركة في كأس العالم في شهر مايو الماضي، وسجل ظهوره الدولي الأول في نفس الشهر خلال مباراة ودية أمام روسيا عندما دخل بديلاً في الدقيقة 86.



وأصبح عبد الكريم أصغر لاعب يشارك مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز عندما سجل بداية ظهوره في سن السابعة عشرة، وانتقل بعد ذلك من الأهلي إلى نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة في وقت سابق من هذا العام، حيث خاض مباراته الأولى مع فريق برشلونة للشباب في شهر مارس الماضي، وينتظر أن يعلن برشلونة عن تحويل عقد اللاعب إلى انتقال دائم وبشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتويجاً لصعوده الصاروخي السريع في عالم كرة القدم، وقع النجم الشاب مؤخراً عقد رعاية مع شركة ملابس رياضية .



ورغم هذا الصعود للشاب اليافع، فإن آمال المنتخب المصري ستبقى معلقة بشكل كبير على خبرة وقدرات صلاح، الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع نادي ليفربول، والذي سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى خلال ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى وجود عمر مرموش البالغ من العمر 27 عاماً والذي يلعب في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



ومع ذلك، فإن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن يتطلع بدوره إلى بناء المستقبل وضخ دماء جديدة حيث صرح قائلاً "ما يهمني هو أن تنال عروض المنتخب الوطني المصري احترام الجماهير المصرية التي تتابعنا الآن وكل ما يريد العالم أجمع رؤيته، يجب أن يشاهد الجميع أنه إلى جانب وجود كل هؤلاء النجوم مثل عمر وصلاح، فإن هناك كرة قدم جماعية لا تعتمد على لاعب واحد بمفرده، وأننا نعمل بطريقة جماعية ومنظمة".