اليكس فريمان يرفض العيش في «جلباب الأب» رياضياً



خطف المدافع الأمريكي الشاب أليكس فريمان الأضواء في كأس العالم 2026، بعدما سجل أول أهدافه في البطولة خلال فوز الولايات المتحدة على أستراليا 2-0، ولكن قصة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، إذ يحمل إرثاً رياضياً استثنائياً بصفته نجل أسطورة كرة القدم الأمريكية أنطونيو فريمان، أحد أبرز نجوم فريق غرين باي باكرز والمتوج بلقب السوبر بول.



ورغم أن والده صنع اسمه في ملاعب كرة القدم الأمريكية، فإن أليكس اختار طريقاً مختلفاً تماماً، مفضلاً كرة القدم على الرياضة التي صنعت شهرة عائلته.



وسجل فريمان هدفاً حاسماً برأسية رائعة أمام أستراليا، ليقود منتخب الولايات المتحدة إلى حسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكراً، ويؤكد مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في البطولة.

ونشأ أليكس وسط أجواء رياضية متنوعة، ومارس في طفولته كرة القدم الأمريكية وكرة السلة إلى جانب كرة القدم، لكن الأخيرة سرعان ما أصبحت شغفه الأول.



وكشف والده أنطونيو فريمان، أن ابنه كان يقضي ساعات طويلة في مشاهدة المباريات وركل الكرة في أرجاء المنزل، قائلاً: «كانت سعادته الحقيقية في ملعب كرة القدم، وكل شيء بالنسبة له كان كرة قدم، يشاهدها طوال الوقت ويحاول تقليد ما يراه».



وأضاف: «رأيته يتألق في رياضات مختلفة، لكن كرة القدم بدت دائماً اللعبة الأقرب إلى قلبه والأكثر طبيعية بالنسبة له».



واعترف أليكس بأنه مر بفترة تردد قبل اتخاذ القرار النهائي بالتركيز على كرة القدم، لكنه أدرك أن الوصول إلى أعلى المستويات يتطلب التفرغ الكامل لرياضة واحدة.



وقال:«كنت أحب أكثر من رياضة، لكنني أدركت أن عليّ التركيز إذا أردت أن أصبح الأفضل، ولذلك اخترت كرة القدم».



وانضم فريمان إلى أكاديمية أورلاندو سيتي عام 2020، قبل أن يشق طريقه تدريجياً نحو الفريق الأول، حيث قدم مستويات لافتة أهلته للظهور في مباراة نجوم الدوري الأمريكي عام 2025، ثم ارتداء قميص المنتخب الأمريكي الأول.



وفي يناير الماضي، انتقل إلى صفوف نادي فياريال الإسباني، في واحدة من أكبر صفقات البيع في تاريخ أكاديمية أورلاندو سيتي، ليواصل صعوده السريع نحو النجومية.



ورغم محدودية خبرة أنطونيو فريمان في كرة القدم مقارنة بكرة القدم الأمريكية، فإن تأثيره في مسيرة نجله كان كبيراً من الناحية الذهنية والاحترافية.



وأكد أليكس أن والده كان مصدر إلهام دائم له، مضيفاً:»تعلمت منه روح المنافسة والانضباط، ووجود شخص حقق هذا القدر من النجاح الرياضي منحني نموذجاً أحتذي به في كل خطوة.



ومن جانبه، لم يخف أنطونيو فخره بوصول ابنه إلى كأس العالم، مؤكداً أن رؤيته يمثل الولايات المتحدة على أكبر مسرح كروي في العالم تفوق أي إنجاز شخصي حققه خلال مسيرته.



ولا يعد أليكس فريمان الحالة الوحيدة في المنتخب الأمريكي الحالي، إذ يضم الفريق عدداً من اللاعبين المنحدرين من عائلات رياضية بارزة، أبرزهم تيموثي وياه، نجل الأسطورة الليبيرية جورج ويا، وجيوفاني رينا، ابنا القائد الأمريكي السابق كلاوديو رينا.



ولكن قصة أليكس تبقى مختلفة، لأنها تمثل انتقالاً نادراً من إرث كرة القدم الأمريكية إلى عالم كرة القدم، وهو انتقال أثمر حتى الآن عن نجم واعد يكتب فصلاً جديداً لعائلة فريمان، هذه المرة على ملاعب كأس العالم.