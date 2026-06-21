إلوي روم يبهر العالم بـ15 تصدياً إعجازياً





شهدت نهائيات كأس العالم 2026 واحدة من الإنجازات الحارسية الأسطورية في تاريخ البطولة، بعد أن قدم الحارس المخضرم إلوي روم، حارس مرمى منتخب كوراساو، أداءً إعجازياً استثنائياً أمام المنتخب الإكوادوري، نجح خلاله في القيام بـ 15 تصدياً حاسماً، ليدخل من الباب الكبير قائمة العروض التاريخية لحراس المرمى في المحفل العالمي.

وجاء هذا التألق المذهل ليضع الحارس البالغ من العمر 37 عاماً على بُعد تصدٍ واحد فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الحارس الأمريكي تيم هاورد، والذي حققه بـ 16 تصدياً ضد بلجيكا في مونديال 2014، حيث تحول روم إلى سد منيع ترطمت عنده الهجمات الإكوادورية المتتالية، مانحاً منتخب بلاده صموداً بطولياً أبهر المتابعين، ومثبتاً أن الفوارق الفنية الشاسعة على الورق يمكن تذويبها بيقظة وبسالة حامي العرين.

ولم يكن هذا الانفجار التليد للحارس المحنك وليد الصدفة، بل جاء امتداداً لرحلة طويلة من التميز والصمود في الملاعب الأوروبية والأمريكية؛ فالحارس الذي يتألق حالياً في صفوف نادي فيتيسه آرنهم بالدوري الهولندي الممتاز، يمتلك مسيرة حافلة قادته سابقاً للذود عن مرمى أندية كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي للمحترفين، وآيندهوفن الهولندي.

وقبل الدخول في غمار منافسات المونديال الحالي، كان روم قد خاض أكثر من 300 مباراة احترافية على مستوى الأندية، محققاً معدلات إنقاذ متميزة وتجربة قيادية هائلة جعلت منه الصخرة التي يرتكز عليها منتخب كوراساو في تصفيات الكاريبي والكونكاكاف، ليأتي هذا العرض المونديالي التاريخي بمثابة التتويج الأجمل لمسيرته الرياضية، واضعاً اسم بلاده الصغير كروياً في مقدمة العناوين العالمية بفضل ليلة ستبقى خالدة في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة.