تحليل| صمود «روم» يمنح كوراساو نقطة العمر ويؤزم موقف الإكوادور

شهدت المواجهة المونديالية المثيرة بين منتخبي الإكوادور وكوراساو صراعاً تكتيكياً رفيع المستوى، اتسم بالسرعة والجرأة الهجومية من الطرفين دون تحفظ دفاعي. وفرض المنتخب الإكوادوري أفضليته على مجريات اللعب، مستفيداً من فوارق الخبرة والمهارة الفردية للاعبيه، ليقود هجمات مكثفة وضعت دفاعات كوراساو تحت ضغط متواصل.

وقدم حارس مرمى كوراساو، روم، مباراة العمر بعدما سجل 15 تصدياً ناجحاً، وهو رقم استثنائي في نهائيات كأس العالم، ولم يكتف الحارس المتألق بالتصدي للكرات السهلة، بل أحبط خطورة رباعي الإكوادور (فالنسيا، فيتي، بلاتا، كايسيدو)، وتميز بالمرونة العالية أمام التسديدات البعيدة، واليقظة في التعامل مع الكرات العرضية، ليحرم المنافس من فرص محققة ويقود بلاده لحصد أول نقطة تاريخية في أول مشاركة مونديالية.

وتلخصت العقدة الإكوادورية في هذه المواجهة بغياب الفاعلية الهجومية والعجز عن إنهاء الهجمات أمام المرمى، فرغم الوصول المتكرر والمنظم عبر خط الوسط بقيادة مويسيس كايسيدو وبيدرو فيتي، وتحركات الثنائي إنر فالنسيا وغونزالو بلاتا، افتقدت اللمسة الأخيرة للتركيز المطلوب، مما أهدر على الإكوادور العديد من الفرص نتيجة التسرع في التعامل مع الكرات الحاسمة داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، لم يكن منتخب كوراساو صيداً سهلاً في ظهوره المونديالي الأول، بل قدم نفسه بصورة مميزة تعكس شجاعة كبيرة وتنظيماً دفاعياً صارماً. واعتمد الفريق على التماسك في العمق الدفاعي مع الارتداد السريع عبر الأطراف، ليشكل خطورة في أكثر من مناسبة ويرفض الانكماش الدفاعي الكامل أمام الضغط الإكوادوري.

واستمر السيناريو الهجومي الضاغط للمنتخب الإكوادوري مع انطلاق الشوط الثاني، حيث كثف لاعبوه محاولاتهم لفك الشفرة الدفاعية وتحقيق الأسبقية، لكن هذه الرغبة اصطدمت بجدار دفاعي صلب قاده الحارس المتألق روم، الذي أظهر يقظة كبيرة وردود فعل مميزة أفسدت أخطر الفرص والتسديدات القريبة.

ولم يكن الاستبسال الدفاعي وحده سبب ضياع الفوز على الإكوادور، بل ساهم التسرع وغياب التركيز في اللمسة الأخيرة في إهدار الفرص تباعاً أمام شباك رفضت الاهتزاز، ليصبح التعادل السلبي نتيجة مؤثرة قد تصعب مهمة المنتخب الإكوادوري في سباق العبور إلى الدور المقبل.

ويضع هذا التعثر الهجومي الجهاز الفني للإكوادور أمام ضرورة معالجة بعض نقاط الضعف قبل المباراة المقبلة، وفي مقدمتها أزمة غياب الحلول في الثلث الأخير أمام التكتلات الدفاعية، والاعتماد الزائد على الحلول الفردية بدلاً من اللعب الجماعي، إلى جانب الحاجة لزيادة تركيز المهاجمين أمام المرمى وتأمين المساحات التي تظهر أثناء الاندفاع الهجومي.