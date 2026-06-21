10 مباريات تركت الأثر الأكبر في تاريخ كأس العالم

تستعد بطولة كأس العالم للوصول إلى مباراتها رقم 1000 عبر مواجهة تونس واليابان في مونديال 2026، بعد 96 عاماً و23 نسخة من تاريخ البطولة، وهي المناسبة التي دفعت صحيفة «ذا أثليتيك» لاختيار أهم 10 مباريات في تاريخ المونديال.

واختارت «ذا أثليتيك» نهائي 1970 بين البرازيل وإيطاليا في المركز الأول، بعدما فازت البرازيل 4-1 في المكسيك، وقدمت واحدة من أشهر النسخ في تاريخ اللعبة، بقيادة بيليه وجيرسون وجاييرزينيو وكارلوس ألبرتو.

وحضرت مباراة البرازيل وأوروغواي في نهائي كأس العالم 1950 ضمن القائمة، بعدما حققت أوروغواي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة بالفوز على أصحاب الأرض في ملعب ماراكانا، في لقاء عُرف لاحقاً باسم «ماراكانازو» وتعني صدمة ماراكانا أو كارثة ماراكانا، وأصبح من أكثر النتائج تأثيراً في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

واحتل نهائي 2022 بين الأرجنتين وفرنسا المركز الثالث، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3، قبل أن يحسم المنتخب الأرجنتيني اللقب بركلات الترجيح، في ليلة شهدت تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم للمرة الأولى.

وجاءت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في ربع نهائي 1986 بالمركز الرابع، بعدما سجل دييغو مارادونا هدفيه الأشهر في البطولة، الأول بيده، والثاني بعد مراوغة تاريخية، قبل أن تقطع الأرجنتين طريقها نحو اللقب.

وحلت مباراة البرازيل وألمانيا في نصف نهائي 2014 بالمركز الخامس، بعد الفوز الألماني الصادم 7-1 في بيلو هوريزونتي، وهي النتيجة التي بقيت من أقسى خسائر البرازيل في تاريخ كأس العالم.

وجاء نهائي 1958 بين البرازيل والسويد في المركز السادس، بعدما فازت البرازيل 5-2، وظهر بيليه، البالغ وقتها 17 عاماً، كأحد أبرز نجوم البطولة بتسجيله هدفين في النهائي.

واحتل نهائي 1974 بين ألمانيا الغربية وهولندا المركز السابع، بعدما فازت ألمانيا 2-1 على منتخب هولندي اشتهر بأسلوب الكرة الشاملة، رغم تقدم يوهان نيسكينز مبكراً من ركلة جزاء.

وجاء نهائي النسخة الأولى عام 1930 بين أوروغواي والأرجنتين في المركز الثامن، بعدما فازت أوروغواي 4-2 على أرضها، لتصبح أول بطل في تاريخ كأس العالم.

وحل نهائي 1954 بين ألمانيا الغربية والمجر في المركز التاسع، بعدما قلب المنتخب الألماني تأخره أمام جيل المجر الذهبي بقيادة فيرينتس بوشكاش، وفاز 3-2 في المباراة التي اشتهرت لاحقاً باسم «معجزة برن»، نسبة إلى مدينة برن السويسرية التي استضافت النهائي.

واختتمت القائمة بمباراة إيطاليا والبرازيل في الدور الثاني من كأس العالم 1982، بعدما فازت إيطاليا 3-2 بثلاثية باولو روسي، في مباراة أنهت مشوار منتخب برازيلي بقيادة زيكو وسقراط وفالكاو وإيدر.