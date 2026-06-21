كوت ديفوار تعادل إنجاز المغرب والجزائر في كأس العالم

دخل منتخب كوت ديفوار قائمة مميزة في تاريخ كأس العالم، بعدما عادل إنجاز منتخبي المغرب والجزائر خلال مواجهة ألمانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

ونجح منتخب «الأفيال» في التقدم على ألمانيا بهدف سجله فرانك كيسيه، ليصبح رابع منتخب أفريقي يسبق المنتخب الألماني في النتيجة خلال مباراة بكأس العالم.

وسبق منتخب كوت ديفوار إلى هذا الإنجاز كل من المغرب في نسخة 1970 عندما تقدم أمام ألمانيا قبل أن يخسر بنتيجة 2-1، والجزائر في مونديال 1982 خلال الفوز التاريخي على ألمانيا 2-1، بالإضافة إلى غانا التي تقدمت أيضاً في مواجهة نسخة 2014 التي انتهت بالتعادل 2-2.

ولم يكن هدف كيسيه رقماً جماعياً فقط، إذ دخل لاعب وسط كوت ديفوار قائمة خاصة للاعبي منتخب بلاده الذين سجلوا أمام منتخبات أوروبية في كأس العالم، بجانب بكاري كونيه أمام هولندا، وبونافينتور كالو وأرونا دينداني أمام صربيا ومونتنيغرو، وويلفريد بوني أمام اليونان.

وتخطى كيسيه بهدفه أمام ألمانيا رقم مواطنه بونافينتور كالو، ليصبح ثاني أكبر لاعب سناً يسجل لكوت ديفوار في تاريخ كأس العالم بعمر 29 عاماً و183 يوماً.

ويتصدر أسطورة الكرة الإيفوارية ديدييه دروغبا القائمة بعدما سجل أمام البرازيل في مونديال 2010 بعمر 32 عاماً و101 يوم، بينما يأتي كالو ثالثاً بعمر 28 عاماً و160 يوماً، ويايا توريه رابعاً بعمر 27 عاماً و43 يوماً.

وانتهت مباراة ألمانيا وكوت ديفوار بفوز المنتخب الألماني بنتيجة 2-1، رغم البداية القوية لمنتخب «الأفيال» في اللقاء.