«لدينا محمد صلاح».. حسام حسن يتحدى قوة نيوزيلندا في كأس العالم

وضع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ثقته في قدرات لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026، مؤكداً احترامه لقوة المنافس وامتلاكه عناصر مميزة في مقدمتها كريس وود، لكنه شدد في الوقت نفسه على امتلاك «الفراعنة» قائداً بحجم محمد صلاح، وذلك في إطار سعي المنتخب لتحقيق أول فوز مصري في تاريخ المونديال.

ونفى حسام حسن وجود أي أزمة داخل معسكر منتخب مصر، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن كل ما يتردد بشأن وجود خلاف مع محمد صلاح مجرد شائعات، مشيراً إلى أن قائد الفراعنة يؤدي دوراً مهماً داخل وخارج الملعب.

وقال مدرب منتخب مصر: «صلاح يساعد زملاءه على الالتزام، وكل ما يقال عن وجود أزمة بيننا مجرد شائعات»، موضحاً أن جميع اللاعبين يحظون بالأهمية نفسها، وأن معيار المشاركة يعتمد على الجوانب الفنية فقط.

وأشاد حسام حسن بما قدمه صلاح خلال التعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، مؤكداً أنه قام بتوظيفه في مركز اختاره بنفسه لخدمة الفريق، قبل استبداله في الدقيقة 76.

وتحدث مدرب «الفراعنة» عن مواجهة نيوزيلندا، مؤكداً أن المنتخب المصري درس منافسه جيداً من خلال متابعة العديد من مبارياته الرسمية والودية، مشيراً إلى أن الفريق يتميز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي وأسلوب قريب من الكرة الأوروبية.

وقال حسام حسن: «نحترم منتخب نيوزيلندا كثيراً ونعرف إمكانيات لاعبيه المحترفين في أوروبا، ولديهم كريس وود الذي له كل الاحترام، ولكن لدينا محمد صلاح».

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة نيوزيلندا ستكون محورية في مشوار الفريق بكأس العالم، مشيراً إلى أن التعادل أمام بلجيكا كان نتيجة إيجابية ولم يكن مفاجئاً للجهاز الفني.

وأضاف: «طريقة لعبي منذ تولي مسؤولية المنتخب تعتمد على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم»، موضحاً أن حالة اللاعبين داخل الملعب ستكون عاملاً مهماً في حسم المواجهة.

وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب يركز على كل مباراة بشكل منفصل بعيداً عن الحسابات الأخرى، مؤكداً أن الهدف هو إسعاد الجماهير المصرية وبلوغ دور الـ 32، إلى جانب تحقيق أول انتصار لمصر في نهائيات كأس العالم.

وأشاد مدرب المنتخب بدور الجماهير المصرية، مؤكداً أن دعمها كان سبباً في الظهور القوي أمام بلجيكا، وأن اللاعبين يشعرون بقيمة هذا الحضور والمساندة.

واختتم حسام حسن حديثه بالتأكيد على أن مهمته منذ توليه قيادة المنتخب لم تكن سهلة، في ظل العمل على تجديد دماء الفريق وتطوير مستواه، مشيراً إلى أن الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كان من أبرز نتائج هذه المرحلة.