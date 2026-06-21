أونداف يدهش العالم بخماسية تاريخية





حقق المهاجم الألماني دينيس أونداف إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن بات أول لاعب ينجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين خلال أول مباراتين له في مسيرته المونديالية، منذ أن فعلها النجم الفرنسي كريم بنزيما في نسخة البرازيل 2014.

وجاء هذا التألق اللافت ليعيد صياغة الهجوم الألماني، حيث أظهر أونداف فاعلية هجومية مذهلة ونضجاً تكتيكياً كبيراً قاد به "الماكينات" لتحقيق بداية قوية في المعترك العالمي، مبرهناً على أنه القطعة المفقودة في الخط الأمامي للمنتخب الألماني الذي عانى طويلاً في البطولات الكبرى السابقة من غياب المهاجم الكلاسيكي الفعال.

وتعكس الإحصائيات الرقمية للمهاجم البالغ من العمر 29 عاماً انفجاراً تهديفياً حقيقياً في مسيرته الدولية التي بدأت متأخرة نسبياً، حيث خاض أول مباراة له مع منتخب ألمانيا في مارس 2024 ضد فرنسا، لكنه سرعان ما ثبّت أقدامه ليصبح الركيزة الأساسية في خط الهجوم بفضل معدله التهديفي المرتفع وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء.

وجاء هذا التوهج المونديالي امتداداً للمستويات المذهلة التي يقدمها أونداف مع ناديه الحالي شتوتغارت الألماني، والذي انتقل إليه بصفة نهائية بعد رحلة ملهمة بدأت من الدرجات الدنيا في ألمانيا، مروراً بتألقه المدوي مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي، ثم تجربة صعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون، قبل أن ينفجر مجدداً في البوندسليغا ويقود شتوتغارت للمنافسة المحلية والأوروبية، وهو التميز الذي نقله بحذافيره إلى ملاعب المونديال ليكتب اسماً بحروف من ذهب بجانب أساطير الكرة العالمية.