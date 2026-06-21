الذكاء الاصطناعي يورط رونالدو ونيفيز في أزمة

ذكرت تقارير إعلامية أن الرد الذي تسبب في تعرض شريكة جواو نيفيز، لاعب وسط المنتخب البرتغالي، لإساءات عبر الإنترنت من جانب مشجعي زميله كريستيانو رونالدو، كان مجرد تعليق مزيف.

ووصل عدد التعليقات على منشور للممثلة مادلين أراجاو عبر منصة «إنستغرام» إلى أكثر من 7000 تعليق، جاء العديد منها مسيئاً لها.

وبعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في كأس العالم، كتب أحد محبي رونالدو تعليقاً على صفحة صديقة نيفيز الشخصية، طالبها فيه بأن تخبر شريكها بضرورة تمرير الكرة إلى رونالدو، الذي وصفه في التعليق بـ«أعظم لاعب في التاريخ».

وجاء الرد المزعوم من الممثلة: «قل لأفضل لاعب في التاريخ، إنه أناني جداً».

لكن تقارير إعلامية في البرتغال رجحت أن هذا الرد لم يكن صادراً عنها، بل كان تلاعباً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الأنباء أنه تم إنشاء حساب عبر «إنستغرام» لنشر هذا الرد، وبدا مشابهاً بشكل خادع لحسابها الأصلي.

وقامت مادلين بتقييد خاصية التعليقات عبر حسابها، بسبب التعليقات المسيئة التي تعرضت لها.