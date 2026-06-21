لاعب إنجلترا يعيش الأجواء الأمريكية في كأس العالم بقبعة وحذاء رعاة البقر

استبدل مدافع إنجلترا دان بيرن حذاءه الكروي بحذاء رعاة البقر خلال حفل لموسيقى الكانتري، بعدما حصل لاعبو المدرب توماس توخل على فرصة للاسترخاء عقب الفوز على كرواتيا في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026.

وحصل اللاعبون على يوم راحة، ونال مدافع نيوكاسل يونايتد الضوء الأخضر لحضور حفل للمغنية إيلا لانغلي بالقرب من مقر تدريب المنتخب في كانساس سيتي، برفقة القائد وهداف بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين.

وقال بيرن للصحافيين: «أمس كان لدينا يوم مخصص للأصدقاء والعائلة، فجاءت زوجتي من دالاس وتمكنت من قضاء اليوم معها، ثم مساء كانت إيلا لانغلي تحيي حفلاً».

وأضاف: «أحب موسيقى الكانتري، لذا ارتديت قبعة رعاة البقر وحذاءهم أيضاً، ولحسن الحظ لا توجد صور منتشرة لذلك».

وتابع: «ذهبت واشتريت بعض الأحذية أمس. جهزت نفسي وقلت: إذا كنت ستفعلها، فقم بها كما ينبغي».

وأوضح أنه استمتع كثيراً بحضور الحفل، مشيراً إلى أن إيلا لانغلي فنانة كانتري مميزة، وأن الحصول على فرصة للقيام بمثل هذه الأمور كان أمراً جيداً قبل العودة للتركيز على كرة القدم.

وأشار المدافع الإنجليزي إلى أن اللاعبين اضطروا لمغادرة المكان مبكراً حتى لا يخالفوا قواعد المنتخب، قائلاً: «فاتتنا آخر ثلاث أغان لأنه كان علينا العودة قبل موعد حظر التجول، وهو أمر أزعجني بعض الشيء، كانت تلك أفضل ثلاث أغان».

ولم يشارك جناح أرسنال بوكايو ساكا في التدريبات الجماعية، مع تكثيف إنجلترا استعداداتها لمواجهة غانا الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

وكان ساكا، الذي شارك بديلاً في الفوز الافتتاحي على كرواتيا 4-2 الأربعاء، يتدرب منفرداً بينما يواصل التعامل مع إصابة في وتر أخيل، والتي أزعجته في نهاية الموسم المحلي.

ولا توجد مخاوف بشأن جاهزية جناح أرسنال لمباراة الثلاثاء في بوسطن، ويتوقع توخل أن يكون جاهزاً للبدء في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بنما السبت المقبل.

وأكد بيرن أهمية البداية القوية لكل من كاين ولاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام، بعدما سجلا أمام كرواتيا في أرلينغتون بتكساس.

وقال بيرن: «هما قائدا المجموعة ويلعبان في أندية كبرى وفي قمة مسيرتهما».

وأضاف المدافع البالغ 34 عاماً: «أي منتخب يملك لاعبين عالميين يحتاج إلى الحفاظ عليهم في أفضل حالة بدنية وتقديم الأداء وتسجيل الأهداف».

وتابع: «تحتاج إلى قليل من الحظ لتجاوز المراحل المتقدمة من البطولة، لكن تسجيل هاري للأهداف التي سجلها، وكذلك جود الذي كان حاضراً في كل أرجاء الملعب، كان أمراً مهماً».

وختم حديثه قائلاً: «أشعر حقاً أن جود من النوعية التي يمكنك أن تحس بوجوده عندما يكون في أفضل حالاته، وأحياناً يحدد إيقاع المباراة».