كيف تفاعلت الصحافة الهولندية مع خماسية الطواحين بحضور الملك وإنفانتينو؟





شهد استاد هيوستن في تكساس ليلة تاريخية للمنتخب الهولندي في نهائيات كأس العالم 2026، حيث لم يقتصر بريق الأمسية على الأداء الهجومي الكاسح للاعبي "الطواحين" بالفوز العريض على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، بل امتد ليتصدر المشهد الملكي الرفيع في المدرجات بحضور الملك فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما والأميرة أريانه، برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وهو ما أضفى طابعاً احتفالياً استثنائياً رصدته الصحافة الهولندية الصادرة صباح اليوم بشغف واعتزاز كبيرين.

وقد أفردت الصحف الرياضية والسياسية في هولندا مساحات واسعة لتحليل هذا الترابط بين الدعم المعنوي والتميز الفني على أرضية الملعب، حيث علقت صحيفة De Telegraaf واسعة الانتشار بأن الوجود الملكي في هيوستن كان بمثابة التميمة السحرية التي فجرت طاقات الفريق، مشيرة إلى أن الحماس الذي ظهر به الملك وعائلته في المنصة الشرفية إلى جانب إنفانتينو عكس تماماً الروح الهجومية الشرسة التي تملكت كتيبة المدرب رونالد كومان، ووصفت الصحيفة الفوز الخماسي بأنه "بيان قوة هولندي" أرسل إشارات تحذيرية لبقية المنافسين في المونديال بعد البداية المتعثرة في الجولة الأولى.

من جانبها، ركزت صحيفة Algemeen Dagblad (AD) على النضج التكتيكي والفعالية العالية التي أظهرها المهاجم بريان بروبي بإحرازه ثنائية مبكرة وضعت "الأورانج" في المقدمة، وذكرت في رصدها للمباراة أن الابتسامات المتبادلة بين الملك فيليم ألكساندر ورئيس الفيفا عقب الهجمات المنظمة السريعة تلخص ليلة التفوق المطلق للهولنديين، واعتبرت الصحيفة أن حضور كبار قادة الدولة بجوار رأس الهرم الكروي العالمي يمنح البعثة الهولندية نفوذاً معنوياً هائلاً وزخماً سيستمر مع الفريق خلال الأدوار الإقصائية المقبلة.

وفي سياق القراءة الفنية المرتبطة بالحدث، أشادت صحيفة Volkskrant بالتحول الهجومي الكبير في الشوط الثاني عبر تألق كودي جاكبو الذي أضاف هدفين متتاليين أجهضا أي أمل عودة للسويديين، وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه اللفتة الملكية بقطع مسافات طويلة وراء المنتخب إلى الولايات المتحدة تبرهن على تلاحم الهوية الوطنية خلف الرياضة، مبرزة لقطات تفاعل الأميرة أريانه والملكة ماكسيما مع كل هدف كأجمل مشاهد ليلة هيوستن التي امتزجت فيها الأناقة الملكية بالهوية الكروية العريقة للطواحين الهولندية.