تحليل.. دوران «الطواحين» الهجومي يفكك دفاعات السويد بالضغط والتحولات القاتلة

قدّم المنتخب الهولندي عرضاً هجومياً مكثفاً أكد من خلاله أن فلسفته القائمة على السرعة والضغط العالي ما تزال قادرة على تفكيك أكثر الدفاعات صلابة، بعدما اكتسح السويد بنتيجة 5-1 في مواجهة اتسمت بتفوق واضح في الفاعلية والنسق والتحولات السريعة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت لحساب الجولة الثانية للمجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2026.



بدأت ملامح التفوق الهولندي مبكراً عبر براين بروبي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة من متابعة داخل المنطقة، قبل أن يعود ويضاعف النتيجة في الدقيقة 17، مستغلاً ضعف التمركز الدفاعي السويدي وغياب الرقابة في العمق. هذا الانطلاق السريع لم يكن مجرد أفضلية رقمية، بل شكل أساساً نفسياً وتكتيكياً فرض على السويد الركض خلف الكرة منذ البداية.



اعتمدت هولندا على ضغط متوسط منظم، مع انتقالات سريعة عبر الأطراف بقيادة ديمفريس وتحركات ديناميكية في الوسط، حيث لعب فرينكي دي يونغ دور محور الإيقاع عبر تدوير اللعب وكسر خطوط الضغط الأولى. هذا البناء التكتيكي سمح للطواحين بخلق تفوق عددي في الثلث الأخير من الملعب، ما جعل الدفاع السويدي في حالة استنزاف مستمر.



ورغم محاولات السويد، خاصة عبر ألكسندر إيزاك وفكتور غيوكيريس، فإن الفاعلية الهجومية بقيت محدودة أمام صلابة بارت فيربروخن الذي تصدى لمحاولات خطيرة أبرزها تسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول، ما أبقى الفارق تحت السيطرة الهولندية.



في الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة الهجوم الهولندي بشكل أوضح، حيث سجل كودي خاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 47 بعد تنفيذ جماعي سريع، قبل أن يعود ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 54 عبر هجمة مرتدة نموذجية أبرزت التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهي إحدى السمات الأساسية في هوية الطواحين في مونديال 2026.



رد السويد جاء عبر أنطوني إيلانغا في الدقيقة 59 بعد هجمة مرتدة قادها إيزاك، إلا أن الهدف بدا استثناءً في سياق مباراة سيطر عليها المنتخب الهولندي على المستويين البدني والفني، مع تفوق واضح في استغلال المساحات بين الخطوط.



في الدقائق الأخيرة، واصلت هولندا الضغط رغم حسم النتيجة، حيث اختتم كريسينسيو سمنرفيل مهرجان الأهداف في الدقيقة 89 بتسديدة من خارج المنطقة، مستفيداً من تمريرة ممفيس ديباي، في لقطة تلخص عمق الخيارات الهجومية وتعدد مصادر التسجيل داخل الفريق.



أظهرت المباراة أن هولندا لم تعد تعتمد فقط على المهارة الفردية، بل على منظومة هجومية متكاملة تقوم على الضغط، واستعادة الكرة سريعاً، والتحول العمودي المباشر. في المقابل، كشفت السويد عن هشاشة في التعامل مع الإيقاع العالي، وصعوبة في الحفاظ على التوازن بين الخطوط عند فقدان الكرة.



بهذا الانتصار، يبعث منتخب الطواحين برسالة قوية لبقية المنافسين مفادها أن قوته لا تكمن فقط في النتيجة، بل في طريقة الوصول إليها، عبر كرة هجومية منظمة، سريعة، وفعالة، تعيد تعريف حضوره كأحد أبرز المرشحين للمراحل المتقدمة في البطولة.