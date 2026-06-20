هولندا تقترب من الدور الثاني للمونديال بخماسية في مرمى السويد

وضع المنتخب الهولندي قدماً في الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في مباراة تألق فيها براين بروبي بتسجيله ثنائية مبكرة في الدقيقتين 5 و17، قبل أن يضيف كودي خاكبو هدفين في الدقيقتين 47 و54، ويختتم كريسينسيو سمنرفيل مهرجان الأهداف في الدقيقة 89، فيما سجل أنطوني إيلانغا هدف السويد الوحيد في الدقيقة 59.



وجاء الانتصار الهولندي، مساء السبت، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة، ليمنح "الطواحين" ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة مؤقتة، مقابل ثلاث نقاط للمنتخب السويدي، في انتظار نتيجة مباراة اليابان وتونس التي تقام لاحقا، في الجولة الأولى فازت السويد على تونس 5 – 1 وتعادل منتخبا هولندا واليابان 2 – 2.



فرض المنتخب الهولندي سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستفيداً من ضغط عالٍ أربك الدفاع السويدي، حيث افتتح بروبي التسجيل بعد تمريرة عرضية متقنة من كودي خاكبو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضاعف النتيجة مستغلاً ارتباكاً واضحاً في الخط الخلفي للسويد.



ورغم محاولات السويد للعودة في اللقاء عبر تحركات ألكسندر إيزاك وفكتور غيوكيريس، فإن الدفاع الهولندي بقيادة فيرجيل فان دايك وحارس المرمى بارت فيربروخن نجح في احتواء معظم المحاولات الخطيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندي مريح بهدفين دون رد.



في الشوط الثاني، واصل المنتخب الهولندي تفوقه الهجومي، حيث أضاف خاكبو الهدف الثالث مطلع الشوط مستغلاً تمريرة من ديمفريس، قبل أن يعود ويسجل الهدف الرابع بعد هجمة مرتدة سريعة أكدت الفوارق الفنية بين المنتخبين.



وحاولت السويد تقليص الفارق ونجحت في ذلك عبر إيلانغا في الدقيقة 59 بعد تمريرة من إيزاك، ما أعاد بعض التوازن النسبي، لكن آمال العودة سرعان ما تلاشت أمام استمرار التفوق الهولندي.



وفي اللحظات الأخيرة، اختتم سمنرفيل مهرجان الأهداف بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مؤكداً التفوق الكاسح للمنتخب البرتقالي الذي بدا أكثر جاهزية وانسجاماً، ليخرج بانتصار عريض يعزز طموحاته في بلوغ الأدوار الإقصائية.