أسرع 10 لاعبين في مونديال 2026



خطف الظهير الأيسر الأسترالي جوردان بوس، الأضواء في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، بعدما تصدر قائمة أسرع اللاعبين في البطولة، متفوقاً على نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمهم النرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.



وسجل بوس سرعة مذهلة، بلغت 36.7 كيلومتراً في الساعة، خلال مباراة منتخب بلاده، ليصبح أسرع لاعب في المونديال حتى الآن، في إنجاز لافت للاعب لا يحظى بالشهرة ذاتها التي يتمتع بها منافسوه في القائمة.



وجاء هالاند في المركز الثاني، بسرعة بلغت 36.5 كيلومتراً في الساعة، بعدما أظهر قدراته البدنية الكبيرة خلال فوز النرويج على العراق 4-1، وهي المباراة التي سجل فيها هدفين، وتقاسم المركز نفسه مدافع أوزبكستان، عبد القادر خوسانوف، الذي حقق السرعة ذاتها.



وأكدت أستراليا امتلاكها أحد أسرع المنتخبات في البطولة، بعدما احتل محمد توريه المركز الرابع بسرعة 35.8 كيلومتراً في الساعة، بينما جاء الهولندي ريان غرافينبيرخ خامساً، بسرعة 35.6 كيلومتراً، متساوياً مع الإكوادوري آلان ميندا.



وعلى صعيد المنتخب الإنجليزي، كان جيد سبنس الأسرع بين لاعبي «الأسود الثلاثة»، بعدما سجل سرعة بلغت 35.2 كيلومتراً في الساعة، خلال الفوز على كرواتيا، ليتقاسم المركز السابع مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.



وشهدت القائمة مفاجأة أخرى، بتراجع كيليان مبابي إلى المركز التاسع، رغم سمعته كأحد أسرع لاعبي العالم، بعدما بلغت سرعته القصوى 35.1 كيلومتراً في الساعة، متساوياً مع البوسني إسمير بايراكتاريفيتش، فيما حل البرتغالي بيدرو نيتو عاشراً، بسرعة 34.8 كيلومتراً في الساعة.



ومع تبقي جولتين على نهاية دور المجموعات، تبدو الأرقام مرشحة للتغيير، خاصة مع دخول نجوم السرعة في مواجهات أكثر حدة، قد تشهد تحطيم الحواجز الحالية، وإعادة ترتيب قائمة الأسرع في مونديال 2026.