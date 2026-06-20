أثار جدلاً واسعاً.. نجم بلجيكا يريد مغادر المونديال لحضور ولادة طفله الأول



أثار الدولي البلجيكي جيريمي دوكو نقاشاً كبيراً خلال مشاركته في كأس العالم، بعد تصريح أوضح فيه أنه قد يضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب مؤقتاً لحضور ولادة طفله الأول، المرتقبة خلال الأسبوع الثاني من يوليو، وهو موعد قد يتزامن مع الأدوار الحاسمة من البطولة.



وأوضح دوكو، البالغ من العمر 24 عاماً، أن قراره المحتمل يرتبط بأهمية هذا الحدث العائلي بالنسبة له، مؤكداً في الوقت ذاته تفهمه الكامل لالتزامات المنتخب الوطني، قائلاً: «لا أحد يرغب في تفويت ولادة طفله الأول، لكن في كرة القدم هناك دائماً اعتبارات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار. سنرى ما يمكن القيام به».



وقد فتح هذا التصريح باب نقاش واسع في الإعلام الرياضي وبين الجماهير، بين من يرى أن كأس العالم تمثل قمة الحلم الرياضي الذي لا يجب التفريط فيه، ومن يعتبر أن اللحظة العائلية تظل أولوية إنسانية لا تقبل المساومة.



وخلال برنامج «Les Grandes Gueules du Sport» (الجدل الكبير في الرياضة) عبر إذاعة (آر إم سي) الفرنسية، تناول عدد من الرياضيين السابقين الموضوع من زاوية إنسانية بحتة، حيث أكد المدير الرياضي السابق ولاعب الدراجات الفرنسي جيروم بينو أن التجارب الشخصية لا يمكن فصلها عن الحياة المهنية، مشيراً إلى أنه سبق أن غادر سباق «طواف ليموزان» بسبب ظرف صحي عائلي، كما أنه رافق ولادة أحد أبنائه خلال سباق باريس–نيس، مؤكداً أن الأولوية في مثل هذه اللحظات تكون للعائلة.



كما أضاف بينو أنه واجه موقفاً مشابهاً عندما اضطر للانسحاب من «جيرو إيطاليا» لإنقاذ استقرار حياته الزوجية، معتبراً أن «الحياة العائلية تأتي أولاً».



من جهته، قدّم لاعب التنس الفرنسي السابق جوليان بينيتو رؤية مشابهة، موضحاً أن بعض الرياضيين يفضلون الانعزال التام عن مشكلات الحياة اليومية أثناء المنافسات، في حين يختار آخرون البقاء على تواصل مع محيطهم العائلي، بحسب ما تسمح به الظروف.



وفي سياق النقاش، تمت الإشارة إلى حالات سابقة، أبرزها ما قام به الفرنسي كينغسلي كومان الذي غادر معسكر منتخب فرنسا مؤقتاً خلال بطولة أمم أوروبا لحضور ولادة طفله، وكذلك مواطنه أنطوان غريزمان الذي فضّل البقاء إلى جانب أسرته خلال فترة استحقاق دولي مهم.



وبين هذه النماذج المختلفة، يبقى الجدل مفتوحاً حول الحدود الفاصلة بين الالتزام الرياضي ومتطلبات الحياة الخاصة، دون وجود قاعدة ثابتة تحكم مثل هذه القرارات الحساسة.