بعد هجوم إلكتروني على نيفيز.. رونالدو يحاول تهدئة الأجواء بصورة



في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد بعد تعادل المنتخب البرتغالي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1) في افتتاح مشواره بكأس العالم، نشر النجم كريستيانو رونالدو صورة عبر حسابه على إنستغرام جمعته بعدد من زملائه، في مقدمتهم جواو نيفيز، في رسالة حملت عنوان: «دائماً متحدون».



ويأتي تحرك رونالدو في وقت يواجه فيه لاعب الوسط جواو نيفيز موجة واسعة من الهجوم الإلكتروني، عقب تصريح اعتبر بسيطاً لكنه أثار غضب بعض الجماهير تجاه النجم البرتغالي المخضرم، ما أدى إلى حملة إساءة طالت اللاعب وحتى عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان نيفيز قد صرح بأن رونالدو «مجرد لاعب مثل الآخرين في الوقت الحالي»، وهو ما فُسِّر على نطاق واسع كإشارة تقلل من مكانته، قبل أن تتحول إلى جدل واسع امتد إلى منصات التواصل.



في المقابل، حاول قائد المنتخب تهدئة الأجواء عبر نشر صورة جماعية تضم عدداً من اللاعبين البارزين، مؤكداً وحدة المجموعة وتركيزها على ما هو قادم، بينما شدد زملاؤه، وعلى رأسهم روبن دياز، على أن المنتخب «متماسك ولا يتأثر بالضجيج الخارجي».



ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية، وسط رغبة في تحويل الجدل إلى دافع إيجابي داخل المعسكر.