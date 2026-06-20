صيباري و«رقصة الأسود» ( فيديو)



حرص منتخب «أسود الأطلس» على الاحتفال بنجمه إسماعيل صيباري على أرضية الملعب باختياره رجلاً للمباراة، بعد هدفه الوحيد، الذي قاد المغرب لتحقيق فوزه الأول في نهائيات كأس العالم 2026.



وافتتح صيباري التسجيل لأسود الأطلس بعد 70 ثانية فقط من بداية المباراة في شباك أسكتلندا، ونجح المنتخب المغربي في الحفاظ على أسبقيته، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويضع قدماً في الدوري الثاني.



وكتب صيباري تاريخاً جديداً على الصعيد العربي والأفريقي، إذ أصبح هذا النجم الواعد صاحب أسرع هدف في تاريخ المشاركات العربية، والثاني أفريقيا.