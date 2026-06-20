بعد إصابته بكسر في الساق أمام قطر.. كونيه يتحول للعمل في الجهاز الفني



أعلن إسماعيل كونيه، لاعب منتخب كندا، تغيير موقعه داخل معسكر منتخب بلاده في كأس العالم 2026، عقب إصابته بكسر في الساق، والتي تعرض لها خلال المباراة السابقة أمام قطر، بانضمامه إلى الجهاز الفني، مساعداً للمدرب، بشكل مؤقت دعماً لزملائه خلال بقية مباريات البطولة.



ووجه كونيه رسالة مؤثرة إلى الجماهير الكندية، قدم خلالها شكره وتقديره للدعم الكبير، الذي تلقاه منذ لحظة الإصابة، مؤكداً أن المساندة التي وجدها من الجماهير ستبقى راسخة في ذاكرته، وأنها ساعدته في تجاوز لحظات صعبة.



وقال لاعب المنتخب الكندي: «لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناني لكم جميعاً على دعمكم ومساندتكم، ما قدمتموه لي سيبقى معي إلى الأبد».



وأضاف بروح من الدعابة: «من أجل كندا، وحتى أؤكد تقديري لكم، قررت أن أكون مساعداً للمدرب حتى أخدم المنتخب من موقع مختلف»، في إشارة إلى رغبته في البقاء قريباً من المجموعة رغم انتهاء مشاركته في البطولة، بسبب الإصابة.



وأكد كونيه تقبله للإصابة التي تعرض لها، معتبراً أنها جزء من قدره واختبار جديد في حياته الرياضية، مشيراً إلى أن الإيمان والصبر سيساعدانه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.



وأضاف: «أؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب، وأن هذه الإصابة اختبار لإيماني، لقد منحني الله الكثير، وأنا مستعد لتجاوز هذا الامتحان بالصبر والقوة».



وشدد لاعب كندا على أن الإصابة لن تؤثر في عزيمته أو طموحاته المستقبلية، مؤكداً أنه سيواصل القتال والعمل من أجل العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للدفاع عن شعار المنتخب، وكتابة رحلة جديدة.