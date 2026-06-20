رونالدينيو يعود إلى الأضواء... أسطورة البرازيل يوقع لرافينا الإيطالي



أعلن نادي رافينا الإيطالي، الناشط في دوري الدرجة الثالثة، عن تعاقده مع النجم البرازيلي الأسطوري رونالدينيو البالغ من العمر 46 عاماً، في صفقة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية مشاركته فعلياً في المباريات الرسمية.



وأكدت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أن بطل العالم 2002 سيقدَّم رسمياً خلال حدث خاص في مدينة ميامي يوم 23 يونيو، وسط ترقب إعلامي كبير.



وقال رونالدينيو في أول تعليق له: «ألوان جديدة، نفس الابتسامة. لا أستطيع الانتظار للعودة للرقص على الكرة وكتابة قصة جديدة مع إغنازيو وعائلة تشيبرياني. كرة القدم كانت دائماً مصدر سعادة لي، وأريد نقل نفس الروح إلى رافينا».



من جهته، وصف مالك النادي إغنازيو تشيبرياني الصفقة بأنها «استثنائية»، مؤكداً أن رونالدينيو كان قدوته وأن تأثيره يتجاوز المستطيل الأخضر.



لكن نائب الرئيس أرييدو برايدا، المدير الرياضي السابق لميلان الذي سبق وأن جلب رونالدينيو إلى النادي عام 2008، أوضح أن النجم البرازيلي لن يشارك في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل، مرجحاً أن يكون ظهوره مرتبطاً بفعاليات تسويقية فقط، رغم عدم استبعاد أي احتمال مستقبلي.



وكان آخر ظهور رسمي لرونالدينيو عام 2015 مع فلومينينسي، بعد مسيرة تاريخية توج خلالها بكأس العالم مع البرازيل ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة.