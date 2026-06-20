رسالة ميسي من صورة.. البطل لا يزال في القمة

بعد الانتصار الكبير على الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الأرجنتين بكأس العالم 2026، نشر ليونيل ميسي صورة على حسابه في إنستغرام بدت وكأنها تصريح أكثر من كونها لقطة احتفالية. ظهر فيها وهو يتقدم كتيبة الأرجنتين بثبات، كقائد يعلن بداية رحلة الدفاع عن اللقب العالمي. لم تكن الصورة مجرد احتفال بالفوز، بل رسالة صامتة للعالم بأن البطل لا يزال في القمة، وحظيت بـ21 مليون إعجاب.

وعلق ميسي قائلاً: «سعيد بهذه البداية، وممتن لكل مشاعر المحبة والدعم، وفخور جداً برؤية هذه المجموعة تعود إلى المنافسة بنفس الروح والأداء اللذين أظهرتهما طوال هذه السنوات». كلمات بسيطة، لكنها محملة بثقة فريق يعرف طريقه جيداً.

أظهر اللقاء الأول قوة الأرجنتين وانسجامها، وكأنها تقول مبكراً إنها جاءت للدفاع لا للمشاركة فقط. وبين الصورة والتعليق، كانت الرسالة واضحة: نحن قادمون للحفاظ على المجد العالمي وإعادة كتابة التاريخ من جديد.

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة النمسا في الجولة الثانية، وعينه على حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني مبكراً.