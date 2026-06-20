ألمانيا تلحق بمنتخب أورغواي في الإجراءات المشددة بمونديال 2026

يشهد مونديال كأس العالم 2026 المقام حالياً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إجراءات أمنية مشددة حيث خضع المنتخب الألماني لعمليات تفتيش دقيقة قبل مغادرته الولايات المتحدة والتوجّه إلى كندا، استعدادا لخوض مباراته أمام ساحل العاج في كأس العالم بمدينة تورونتو.

وظهر في الفيديو حارس المرمى العملاق مانويل نوير وهو يخضع لعملية تفتيش دقيقة، وتخوض ألمانيا اليوم أمام ساحل العاج مباراة قمة المجموعة الخامسة التي في تورونتو ضمن منافسات دور المجموعات كأس العالم 2026، وهما يدركان أن الفوز سيضمن لكل منهما التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكانت ألمانيا قد افتتحت مشوارها في المونديال بنتيجة ساحقة على الوافد الجديد على المونديال كوراساو قوامها سبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكانت بعثة منتخب أورغواي قد خضعت لتفتيش أمني بواسطة كلاب بولسية، وانتشرت لقطات مصورة أظهرت لاعبي المنتخب الأوروغواياني مصطفين على جانب طريق عام، بينما قامت كلاب بوليسية بتفتيش أمتعتهم، في مشهد أثار اهتماما واسعا.

وأظهرفيديو أورغواي عددا من نجوم المنتخب، بينهم المدافع رونالد أراوخو صاحب الشعر الأزرق ولاعب وسط مانشستر يونايتد مانويل أوغارتي، وهم يقفون خارج حافلة الفريق بينما كان أحد عناصر الأمن يوجّه كلبا لتفتيش الحقائب.

وبدا بعض اللاعبين مبتسمين خلال عملية التفتيش، في حين ظهر آخرون منزعجين بحسب ملاحظات المتابعين الذين شاهدوا المقطع المتداول.

ولم يتضح بشكل كامل مكان أو توقيت عملية التفتيش، إلا أن اللاعبين كانوا يرتدون الملابس نفسها التي ظهروا بها في التغطيات السابقة للمباراة، كما حملت الحافلة خلفهم علامات مطابقة لمركبات شركة "إسكوت" (ESCOT)، وهي شركة مقرها ولاية فلوريدا ومتخصصة في نقل الفرق الرياضية والمجموعات الكبيرة.