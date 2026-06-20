5 عوامل ساعدت باراغواي على إنهاء مبكر لمغامرة تركيا في المونديال



خسر المنتخب التركي أمام باراغواي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، في مباراة حملت في تفاصيلها الكثير من التحولات التكتيكية والقرارات الحاسمة، وانتهت بإقصاء مبكر لتركيا، مقابل إحياء آمال باراغواي في سباق التأهل إلى دور الـ32.



قلب المعادلة



جاءت الضربة الأولى سريعاً، عندما نجح ماتيس غالارزا في هز الشباك بعد دقيقة و5 ثوانٍ فقط من بداية اللقاء، ليمنح باراغواي أفضلية نفسية وتكتيكية مبكرة، وأجبر الهدف المنتخب التركي على رفع الإيقاع مبكراً، فيما تراجع لاعبو باراغواي إلى كتلة دفاعية منظمة، وهو أسلوب يجيدونه بإتقان، قائم على امتصاص الضغط والاعتماد على المرتدات.



غباء ألميرون



رغم أن باراغواي لعبت الشوط الثاني بالكامل بعشرة لاعبين بعد طرد ميغيل ألميرون في لقطة مثيرة للجدل وصفت بـ«الغباء»، إلا أن تركيا فشلت في استغلال النقص العددي، وجاء الطرد بعد تطبيق عقوبة «تغطية الفم» للمرة الأولى في البطولة، ليصبح ألميرون أول لاعب يطرد في مونديال 2026 بهذه الحالة، لكن المفارقة أن هذا الحدث لم يغير موازين المباراة لصالح الأتراك.

غيل وصلابة الدفاع



كان الحارس أورلاندو غيل أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث تصدى لفرص محققة عدة، إلى جانب تدخلات دفاعية حاسمة وارتطام كرات بالعارضة والقائم، ما عكس روحاً قتالية عالية من الخط الخلفي لباراغواي الذي صمد حتى النهاية رغم الاستحواذ والضغط التركي المستمر.



ضغط بلا فعالية



رغم الاستحواذ والفرص العديدة، ظهر الهجوم التركي بصورة متسرعة، حيث افتقد الفريق الدقة في اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء. كثرة التسديدات من خارج المنطقة والاختيارات غير الموفقة في الثلث الأخير، جعلت المحاولات بلا خطورة حقيقية تذكر أمام مرمى غيل.



غياب القناص



افتقد المنتخب التركي المهاجم الحاسم القادر على تحويل الفرص إلى أهداف، وهو ما انعكس بوضوح على النتيجة النهائية، إذ إن غياب الفاعلية الهجومية داخل الصندوق، جعل السيطرة التركية بلا قيمة، لتتحول إلى ضغط عقيم أمام دفاع باراغواي المنظم.