عاشور يتفوق على كين ومبابي في «سرعة الهدف»



كشفت تقنية «الكرة المتصلة» المدمجة في كرة كأس العالم 2026، عن بيانات دقيقة غير مسبوقة، رصدت سرعة التسديدات ومسافات الأهداف خلال مباريات الجولة الأولى من البطولة، لتفتح الباب أمام قراءة رقمية جديدة لأداء النجوم داخل الملعب.



وتتيح هذه التقنية الحديثة جمع بيانات لحظية أثناء المباريات، من بينها سرعة الكرة عند التسديد والمسافة التي تقطعها حتى دخول المرمى، ما أضفى بعداً تحليلياً جديداً على أهداف المونديال.



وفي قائمة أسرع الأهداف المسجلة، تصدر الهدف الذي سجله المصري إمام عاشور، في مرمى بلجيكا المشهد بسرعة بلغت 123.4 كم/ساعة، ليصبح الأسرع في الجولة الأولى، متقدماً على الإنجليزي هاري كين، الذي سجل هدفاً بسرعة 121.6 كم/ساعة أمام كرواتيا.



وجاء الفرنسي كيليان مبابي، في المركز الثالث بتسديدة وصلت إلى 121.2 كم/ساعة خلال مواجهة السنغال، ليؤكد حضوره القوي في سباق الأرقام القياسية، بينما تكرر الرقم نفسه مع كل من إبراهيم مباي، في حين حل الكرواتي مارتن باتورينا خامساً بسرعة 120 كم/ساعة.



أما على مستوى أطول الأهداف، فواصل مبابي تألقه، حيث سجل هدفاً من مسافة 28 متراً في شباك السنغال، ليعتلي صدارة القائمة بفارق واضح عن أقرب منافسيه.



وجاء الأسترالي كونور ميتكالف في المركز الثاني بهدف من مسافة 23.4 متراً، يليه ياسين العياري بهدف من 22.7 متراً، بينما حل إسماعيل سايباري في القائمة بهدف من 22.6 متراً.



وتعكس هذه الأرقام، التي باتت ممكنة بفضل تقنيات تتبع الكرة الحديثة، تحولاً كبيراً في تحليل الأداء داخل كرة القدم، حيث لم تعد الأهداف مجرد لحظات حاسمة، بل بيانات دقيقة تكشف أسرار القوة والسرعة والمسافة في أعلى مستويات اللعبة.