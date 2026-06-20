تحليل | باراغواي تنجح تكتيكياً بـ«المختصر المفيد» وتركيا تدفع ثمن سوء التركيز

قدم منتخب باراغواي نموذجاً واضحاً في الواقعية التكتيكية خلال مواجهته أمام تركيا في كأس العالم 2026، بعدما اعتمد على «المختصر المفيد» في الأداء، إذ سجل هدفاً مبكراً، ثم تكتل دفاعياً، مع تحولات سريعة خطيرة، ليحسم المباراة بهدف دون مقابل، ويبقي على آماله في التأهل، مقابل وداع مبكر للمنتخب التركي، رغم تفوقه النسبي في الاستحواذ والفرص.

وبدأت باراغواي اللقاء بأفضل طريقة ممكنة، حين نجحت في خطف هدف مبكر للغاية بعد دقيقة و5 ثوان فقط من صافرة البداية عبر ماتيس غالارزا، وهو هدف لم يكن مجرد تقدم على لوحة النتيجة، بل ضربة نفسية أربكت حسابات المنتخب التركي، وأجبرته على اللعب أمام خصم متمرس في إغلاق المساحات والارتداد الدفاعي.

ومع التقدم المبكر، أظهرت باراغواي هويتها المعروفة، بالتمركز المتأخر والانضباط الدفاعي العالي، حيث تألق الخط الخلفي بقيادة الثنائي جوزيف وخوان خوسيه كاسيريس، في التعامل مع الضغط التركي المتواصل، سواء في الكرات الهوائية أو المواجهات الفردية، مع تنظيم محكم في التغطية وإغلاق العمق الدفاعي.

ورغم تعقد المهمة بطرد ميغيل ألميرون مع نهاية الشوط الأول، في لقطة أثارت جدلاً بعد تدخل تقنية الفيديو، فإن باراغواي تعاملت مع النقص العددي بذكاء تكتيكي، عبر تكتل دفاعي منظم وانضباط جماعي صارم، ما جعل تركيا عاجزة عن استثمار التفوق العددي طوال الشوط الثاني.

وفي المقابل، ظهر المنتخب التركي بصورة هجومية نشطة، وصنع عدداً كبيراً من المحاولات عبر أردا غولر وكينان يلدز وهاكان تشالهانوغلو، لكن المشكلة الأساسية تمثلت في غياب الفاعلية داخل منطقة الجزاء، حيث غلب التسرع وسوء اتخاذ القرار على اللمسة الأخيرة، رغم وفرة الفرص.

كما لعب الحارس الباراغواياني أورلاندو غيل دوراً محورياً في الحفاظ على التقدم، بعدما تصدى لعدة كرات خطيرة، إلى جانب سوء الحظ الذي لازم بعض محاولات الأتراك، خصوصاً في التسديدات من خارج المنطقة والرأسيات التي افتقدت الدقة.

ومن أبرز مفاتيح المباراة أيضاً نجاح باراغواي في تحويل الهدف المبكر إلى خطة لعب متكاملة، تقوم على امتصاص الضغط ثم ضرب المساحات، وهو ما جعلها تدير المباراة بذكاء، رغم التفوق التركي في الاستحواذ والضغط الهجومي.

ورغم الحديث عن سوء الحظ التركي، فإن القراءة الفنية تشير إلى أن المشكلة أعمق من ذلك، وتتمثل في ثلاث نقاط رئيسية: غياب المهاجم الحاسم داخل منطقة الجزاء، وضعف التركيز في الثلث الأخير، والاندفاع الهجومي دون دقة في اللمسة الأخيرة.

بينما أثبتت باراغواي أنها فريق يعرف كيف يفوز بالمباريات الكبيرة عبر إدارة التفاصيل الصغيرة، لا بالاستحواذ أو الشكل الجمالي، بل بالانضباط والواقعية والفعالية، وخرجت بانتصار تكتيكي بامتياز جمع بين الصلابة الدفاعية والذكاء في إدارة المباراة، بينما دفعت تركيا ثمن إهدار الفرص وغياب الحسم الهجومي، لتودع البطولة رغم أفضلية الاستحواذ.