حصاد المونديال.. البرازيل تستعيد هيبتها والمغرب تكفيه 70 ثانية

تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأسترالي، في نتائج عززت صراع الصدارة داخل المجموعة الرابعة، بينما واصل منتخبا المغرب والبرازيل تقديم عروض قوية في المجموعة الثالثة التي تشهد تنافساً محتدماً على القمة.

وضمنت الولايات المتحدة تأهلها إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها بالشراكة مع المكسيك وكندا، بعد فوزها على أستراليا 2-0 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وباتت الولايات المتحدة ثاني المتأهلين إلى الدور الثاني بعد المكسيك من المجموعة الأولى، وذلك قبل مباراتها الثالثة مع تركيا التي تلاقي الباراغواي لاحقا.

سجل كاميرون بورغيس الهدف الأول بالخطأ في مرماه (11) وضاعف أليكس فريمان النتيحة (43) مانحا بلاده الانتصار في أول مباراتين ضمن النهائيات لأول مرة منذ النسخة الأولى في 1930.

وفاز المغرب بهدف دون رد على اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة وسجل اللاعب إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، ليصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

وحقق منتخب البرازيل فوزه الأول في البطولة بتغلبه على منتخب هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

أُقيمت المباراة في مدينة فيلادلفيا، وأحرز ماتيوس كونيا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 23 و36 على التوالي، فيما تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+3).

وبهذه النتيجة، صعد المنتخب البرازيلي إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني.

وخاضت الباراغواي مواجهة تركيا بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلبت عليها 1-0، لتقصيها من دور المجموعات لمونديال 2026 في كرة القدم، في سان فرانسيسكو.

وبعد افتتاح ماتياس غالارسا التسجيل في الثانية 65، مسجلا أسرع أهداف المونديال الحالي، طرد زميله ميغل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب تركي، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ المونديال.

وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها افتتاحا أمام أستراليا 0-2، فيما ضمنت الولايات المتحدة صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو بعد فوزين على الباراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.