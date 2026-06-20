هايتي أول منتخب يودع كأس العالم



أصبح منتخب هايتي أول المغادرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم بعد خسارته 0 - 3 أمام البرازيل.



و أ عرب سيباستيان مينيه مدرب منتخب ‌هايتي ​عن أسفه للخسارة التي تسببت في خروج فريقه من كأس العالم لكرة القدم،، لكنه ⁠أعرب عن فخره بالجهد الذي بذله لاعبوه.



وقال «ربما كنا ساذجين بعض الشيء في أول هدفين، وبعد ذلك أصبح ‌الأمر محسوما، وأصبح الوضع أكثر صعوبة مع مرور كل دقيقة».



* وأضاف «أظهروا (لاعبو هايتي) ‌أنهم يستحقون الوجود هنا في ‌كأس العالم. ولسوء الحظ، لعبنا اليوم ‌ضد البرازيل وكانت ‌الفجوة كبيرة جدا​».



لقد خرجنا من البطولة، خسرت اسكتلندا أمام المغرب، لذلك لن ​نتمكن ⁠من ⁠التأهل. لكن مر 52 عاما منذ أن شاركنا في كأس العالم. هذا أمر ⁠يجب أن نضعه في اعتبارنا. سنحترم الجماهير. أعلم أنني أستطيع الوثوق باللاعبين. رغم خيبة أملنا الشديدة وخسارتنا أمام البرازيل.



هذا هو الأمر، لقد كانوا أفضل منا. ‌علينا أن نتعلم الدروس من ذلك وأن نعود أقوى. ​وبعد خمسة أيام من الآن، (سنواجه المغرب) الذي وصل إلى قبل النهائي في النسخة السابقة، ويتعين علينا أن نجعل جماهيرنا ​فخورة بنا".