مسيرة نيمار في مونديال 2026 تنطلق من اسكتلندا



أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أن نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا من المتوقع أن يعود من إصابة عضلة الساق التي يعاني منها، ويلعب مع المنتخب مباراته الأخيرة بدور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم.



وغاب نيمار عن أول مباراتين للبرازيل في المونديال بما في ذلك الفوز على هايتي بنتيجة 3 - 0.



وقال أنشيلوتي أن نيمار سيخوض تدريبات منفردة يوم السبت، ثم يتدرب مع الفريق يوم الإثنين، ليكون متاحا بعد ذلك للمشاركة في المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة ضد اسكتلندا والتي تقام في ميامي بفلوريدا يوم الأربعاء.



ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخيين للبرازيل برصيد 79 هدفا في 129 مباراة دولية.



ولم يخض نيمار /34 عاما/ مرانا كاملا مع البرازيل منذ انضمامه للقائمة بسبب استمرار مرحلة تعافيه من إصابة الساق.