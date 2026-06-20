ألميرون يدخل تاريخ المونديال بسبب عقوبة «تغطية الفم»



طرد ميغيل ألميرون لاعب باراغواي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، في أول تطبيق للعقوبة الجديدة الخاصة بـ«تغطية الفم» خلال كأس العالم 2026.



وجاء القرار بعد لقطة مثيرة للجدل، رصدتها غرفة التحكيم، أظهرت قيام اللاعب بسلوك اعتبره الحكم مخالفاً للوائح الانضباط الجديدة، بتغطية الفم أثناء حديثه مع لاعب تركي بعد كرة مشتركة، وتشابك بين لاعبي المنتخبين في الشوط الأول من مباراة باراغواي وتركيا، ما دفع حكم الساحة لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء مباشرة.



ويُعد هذا القرار أول تطبيق رسمي للعقوبة المستحدثة في المونديال الحالي، في خطوة تعكس تشدد الفيفا في التعامل مع السلوكيات غير الرياضية داخل الملعب، وسط حالة من الجدل حول تفسير الحالة وتأثيرها على مجريات المباراة.