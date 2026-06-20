مجوهرات وألماس.. مكافأة غير متوقعة للاعبي جنوب إفريقيا رغم التعادل

كشفت تقارير إعلامية دولية وإفريقية أن لاعبي منتخب جنوب إفريقيا والجهاز الفني حصلوا على هدايا فاخرة من مجوهرات وساعات قيّمة، عقب التعادل 1-1 أمام جمهورية التشيك في بطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الجنوب إفريقي قد انتزع نقطة ثمينة بعد مباراة مثيرة في مدينة أتلانتا، حيث تقدّم المنتخب التشيكي عبر ميشال ساديليك في الدقائق الأولى، قبل أن يعادل تيبوهو موكوينا النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، ليبقي على آمال "بافانا بافانا" قائمة في التأهل إلى دور الـ32.

وبحسب ما أورده الصحفي الإفريقي الرياضي ميكي جونيور، فإن لاعبي المنتخب والجهاز الفني تلقّوا مجوهرات وساعات فاخرة تُقدَّر قيمتها بأكثر من 50 ألف دولار لكل فرد، وذلك في إطار شراكة بين المنتخب وإحدى الشركات المتخصصة في صناعة المجوهرات الفاخرة.

ورغم عدم تحقيق الفوز في اللقاء، اعتبر الجهاز الفني واللاعبون أن العودة في النتيجة تمثل دفعة معنوية مهمة في مشوار البطولة، خاصة أن الفريق كان قد خسر مباراته الافتتاحية، ما جعل التعادل نقطة تحول في مسار المجموعة.

وبهذه النتيجة، وضع المنتخب الجنوب إفريقي أول نقطة في رصيده، متساويا مع جمهورية التشيك، مع بقاء مباراة حاسمة أمام كوريا الجنوبية يوم 24 يونيو، وتبقى آمال التأهل قائمة، حيث قد يمنح الفوز في الجولة الأخيرة فرصة العبور إلى الدور التالي، اعتمادا على نتائج المجموعة الأخرى.

وتأتي هذه الواقعة لتسلّط الضوء على ظاهرة تزايد ارتباط المنتخبات الوطنية بعقود الرعاية والهدايا الفاخرة خلال البطولات الكبرى، حتى في غياب تحقيق الانتصارات، وهو ما يثير نقاشا واسعا حول تأثير الجانب التسويقي على كرة القدم الحديثة.