أساطير السامبا تزلزل مونديال 2026





خطفت الأساطير التاريخية للكرة البرازيلية الأضواء بشكل كامل في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما اجتمع جيل العمالقة الذهبي الذي يضم كاكا، ورونالدو "الظاهرة"، ورونالدينيو، وكافو، وبيبيتو، وروبرتو كارلوس، وريفالدو، في منصة كبار الشخصيات لمؤازرة منتخب "السيليساو"، وهو الحدث التاريخي الذي وثقته لقطة "السيلفي" الشهيرة التي التقطها النجم كاكا حيث أشعلت هذه الصورة، التي جمعت بين جيل الأبطال المتوجين بخامس الألقاب المونديالية لبلادهم، منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، متزامنة مع العرض القوي والفوز العريض الذي حققه المنتخب البرازيلي الحالي على نظيره منتخب هايتي، لتمتزج عراقة الماضي بتطلعات الحاضر نحو النجمة السادسة الغائبة.

وقد أفردت الصحافة البرازيلية الصادرة الصباح اليوم مساحات واسعة جداً لتحليل هذا الظهور الأسطوري وأثره المعنوي على التشكيلة الحالية؛ حيث علقت صحيفة غلوبو سبورت بأن وجود هذه التوليفة المرعبة من أساطير كرة القدم في المدرجات يمثل "تميمة الحظ والطاقة الروحية" التي كان يحتاجها الجيل الحالي، مشيرة إلى أن الفوز على هايتي جاء بنكهة استعراضية استلهمت روح السامبا الحقيقية التي كان يقودها رونالدو ورونالدينيو في الملاعب، مؤكدة أن هذه المشاهد تعيد الهيبة التاريخية للقميص الأصفر وتفرض ضغطاً إيجابياً على اللاعبين الشباب لتقديم أفضل ما لديهم أمام حرس كروي قديم صنع مجد البلاد.

من جانبها، ركزت صحيفة لانس الرياضية على القيمة الرمزية لهذا التجمع، واصفة الصورة بأنها "لوحة فنية تختزل تاريخ المجد البرازيلي"، وأضافت في تقريرها المفصل أن تزامن هذا التواجد الشرفي للأساطير مع الانتصار المريح على هايتي، أرسل رسالة واضحة للمنافسين في المونديال الحالي بأن البرازيل حاضرة بكبريائها وتاريخها ونجومها للدفاع عن سمعتها الكروية، لافتة إلى أن أحاديث الجماهير في ريو دي جانيرو وساو باولو لم تتوقف عن المقارنة بين مهارات الأمس واليوم، وسط حالة عارمة من التفاؤل بقدرة هذا الدعم المعنوي غير المسبوق على قيادة "السيليساو" لكسر العقدة والذهاب بعيداً نحو منصة التتويج بلقب هذه النسخة الاستثنائية.