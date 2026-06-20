نجوم الرياضة والفن والسياسة يدعمون منتخب أمريكا في كأس العالم

تحول الفوز الذي حققه المنتخب الأمريكي على أستراليا بنتيجة 2-0 في كأس العالم 2026 إلى حدث وطني جذب أنظار نجوم الرياضة والفن والسياسة في الولايات المتحدة.

واحتشد عدد كبير من المشاهير في مدينة سياتل لمساندة المنتخب الأمريكي، بعدما ضمن تأهله إلى دور الـ32، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بكرة القدم في البلاد خلال البطولة المقامة على أرضها.

وشهدت مراسم ما قبل المباراة حضوراً لافتاً من نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات ترينيتي رودمان، التي حملت كرة المباراة إلى أرض الملعب، بينما تولت المغنية الشهيرة سيارا إجراء مراسم قرعة العملة قبل انطلاق المواجهة.

ورافق سيارا زوجها نجم كرة القدم الأمريكية راسل ويلسون، فيما ظهر مارشون لينش، أسطورة فريق سياتل سي هوكس، في المنطقة الإعلامية المحيطة بالملعب حاملاً كاميرا، قبل أن يوجه رسالة حماسية للجماهير، أكد خلالها أن دعم المشجعين قادر على جعل الملعب يهتز من قوة التشجيع.

وضمت قائمة الحضور أيضاً الشخصية الاجتماعية الشهيرة باريس هيلتون، وأيقونة منتخب السيدات الأمريكي أليكس مورغان، إلى جانب نجمي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA زاك لافين وباولو بانشيرو.

وعلى الصعيد السياسي، تابع وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي الابن المباراة من إحدى المقصورات الخاصة، ليواصل مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية إظهار دعمهم للمنتخب، بعدما حضر وزير الخارجية ماركو روبيو المباراة الافتتاحية أمام باراغواي.