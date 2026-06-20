البرازيل تستعيد عرش الصدارة التهديفية من ألمانيا في المونديال

استعاد المنتخب البرازيلي صدارة قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم سريعاً من نظيره الألماني، بعدما احتاج إلى شوط واحد فقط للعودة إلى قمة السباق التهديفي في المونديال.

وسجل منتخب البرازيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من مباراته أمام هايتي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورفع منتخب «السامبا» رصيده التاريخي في نهائيات كأس العالم إلى 241 هدفاً، متجاوزاً منتخب ألمانيا، الذي كان قد انتزع الصدارة مؤقتاً عقب فوزه الكبير على كوراساو بسباعية، ليرفع رصيده إلى 239 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نجحت البرازيل في استعادة القمة خلال 45 دقيقة فقط، بعدما حسمت الشوط الأول أمام هايتي بثلاثية أعادتها إلى صدارة قائمة أقوى الهجمات عبر تاريخ البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الألماني مواجهة جديدة مساء السبت أمام كوت ديفوار، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026، في فرصة جديدة لمواصلة المنافسة الرقمية مع البرازيل على عرش الأهداف التاريخية في المونديال.