سياتل تطلق رصاصة العبور نحو «الحلم الأمريكي»





تعيش الولايات المتحدة تحولاً تاريخياً غير مسبوق في علاقتها مع كرة القدم، تجسد بشكل جلي في الأجواء الاحتفالية الصاخبة التي شهدها ملعب سياتل عقب فوز المنتخب الأمريكي على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، وضمان عبوره الرسمي إلى دور الـ 32 من مونديال 2026.

هذا الانتصار الذي تحقق بطاقة هائلة وأسلوب هجومي سريع وممتع تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لم يكن مجرد عبور للدور المقبل، بل أعلن عن ميلاد علاقة عشق حقيقية وتواصل مثالي بين الجماهير الأمريكية وفريقها الوطني، ليتأكد للجميع أن اللعبة لم تعد رياضة هامشية في بلاد "العم سام"، بل أصبحت شغفاً وطنياً جارفاً، وهو التطور التراكمي الذي بدأت ملامحه تتشكل بقوة منذ الطفرة التسويقية والجماهيرية التي أحدثها التعاقد التاريخي مع الأسطورة ليونيل ميسي وانتقاله للدوري الأمريكي، وصولاً إلى استضافة هذا المحفل المونديالي الاستثنائي الذي أثبت قدرة المشجع المحلي على خلق أجواء تضاهي أعرق ملاعب العالم.

وصبت وسائل الإعلام الأمريكية الصادرة صباح اليوم جام تركيزها على هذا التحول الهيكلي، مبرزة تطلعات غير مسبوقة لذهاب المنتخب بعيداً في هذه النسخة؛ حيث علقت شبكة إي إس بي إن (ESPN) بأن الجماهير في سياتل لم تكتفِ بدعم الفريق، بل أرسلت رسالة للعالم مفادها أن أمريكا جاهزة لمقارعة الكبار تشجيعاً وأداءً، مشيرة إلى أن حلم التتويج بكأس العالم لم يعد ضرباً من الخيال العلمي في ظل العقلية الانتصارية الجديدة التي زرعها بوكيتينو والتلاحم الشعبي المهيب الذي ظهر جلياً أثناء غناء النشيد الوطني.

من جانبه، تناول موقع ذا أثلتيك الفوز من زاوية الأرقام التاريخية، موضحاً أن هذا الجيل كسر عقدة استمرت 96 عاماً بتحقيقه فوزين متتاليين في افتتاح المونديال لأول مرة منذ النسخة الأولى عام 1930، وشدد التحليل على أن الطموح الأمريكي بات يتجاوز مرحلة المجموعات بكثير، معززاً بثقة الطاقم الفني واللاعبين في قدرة هذا التوهج الجماهيري على إشعال الحماس والمضي قدماً نحو الأدوار النهائية بهدف المنافسة الحقيقية على الذهب المونديالي.

وفي السياق ذاته، أفردت صحيفة نيويورك تايمز مساحة واسعة لربط هذا الإنجاز بالبعدين الثقافي والسياسي، لافتة إلى أن بطولة كأس العالم الحالية منحت الزوار الأجانب فرصة حية لرؤية العمق الإنساني وعشق الرياضة في المجتمع الأمريكي بعيداً عن الصراعات السياسية الدولية، ونقلت الصحيفة ما وصفته بـ"طاقة التصديق" التي غمرت الجماهير والمدرب الأرجنتيني بعد المباراة، مؤكدة أن الإيمان بالقدرة على حصد اللقب العالمي بدأ يتحول من مجرد أمنيات جماهيرية إلى خطة عمل واقعية تظهر على أرضية الميدان من خلال السيطرة التامة وتجاوز الغيابات المؤثرة مثل إصابة النجم كريستيان بوليسيتش.

وبدورها، ركزت شبكة فوكس سبورتس على عفوية التصريحات الصادرة من غرف الملابس وإشادة اللاعبين مثل وستون ماكيني بالدعم الذي تلقوه، وأوضحت الشبكة أن التناغم الفريد بين طاقة المدرجات وأداء اللاعبين يمثل الوقود الأساسي الذي قد يحمل الولايات المتحدة إلى منصة التتويج، معتبرة أن الثقة التي يتحدث بها نجوم الفريق تعكس إدراكهم التام بأن اللعب على أرضهم وبين جماهيرهم المتعطشة للمجد هو الميزة الأكبر لانتزاع الكأس التشريفية هذه المرة.