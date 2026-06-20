المغرب يزاحم عمالقة أفريقيا برقم تاريخي في كأس العالم

نجح منتخب المغرب في الوصول إلى انتصاره السادس على مستوى بطولات كأس العالم لكرة القدم.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الإسكتلندي 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026.

وبفضل هذا الانتصار أصبح المنتخب المغربي أكثر منتخب أفريقي تحقيقاً للفوز في كأس العالم، متساوياً مع كل من غانا ونيجيريا بستة انتصارات لكل منتخب في نهائيات البطولة.

ويمتلك منتخب المغرب فرصة لتعزيز هذا السجل المميز حال حقق انتصاراً جديداً أمام هايتي في دور المجموعات، علماً بأن النسخة الحالية من المونديال تشهد أيضاً مشاركة منتخب غانا، الذي استهل مشواره بالفوز على بنما، ضمن مجموعة تضم إنجلترا وكرواتيا، فيما لم يتأهل المنتخب النيجيري.