ليلة مغربية بامتياز.. صيباري وحكيمي ودياز يكتبون التاريخ في كأس العالم (فيديو)

شهدت مباراة المنتخب المغربي أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026 كتابة أكثر من إنجاز تاريخي بأقدام نجوم «أسود الأطلس»، بعدما خطف إسماعيل صيباري وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز الأضواء بأرقام مميزة، ليجمع المغرب بين الفوز والإنجازات الفردية في ليلة مونديالية خاصة.

وحقق المنتخب المغربي فوزاً مهماً على نظيره الإسكتلندي بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في مباراة حملت العديد من الأرقام القياسية للاعبي المغرب.

ودخل إسماعيل صيباري سجلات كأس العالم بعدما سجل هدف الفوز بعد مرور دقيقة و10 ثوانٍ فقط، ليصبح صاحب أسرع هدف مغربي وعربي في تاريخ البطولة، متجاوزاً رقم مواطنه حكيم زياش الذي سجل أمام كندا في نسخة 2022 بعد 3 دقائق و30 ثانية تقريباً.

وأصبح هدف صيباري ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ كأس العالم، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل أمام جمهورية التشيك في مونديال 2006 بعد مرور دقيقة و8 ثوانٍ، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وواصل صيباري تألقه في النسخة الحالية بعدما رفع رصيده إلى هدفين، إذ سبق له التسجيل في شباك البرازيل بالجولة الأولى، ليصبح ثاني لاعب إفريقي يسجل خلال أول مباراتين له في كأس العالم، معادلاً الرقم المسجل باسم النجم المصري محمد صلاح.

وانضم اللاعب المغربي إلى قائمة هدافي «أسود الأطلس» في تاريخ كأس العالم برصيد هدفين، ليتساوى مع صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا «كماتشو» وعبد الرزاق خيري، بينما يتصدر يوسف النصيري القائمة المغربية برصيد 3 أهداف.

وحمل اللقاء رقماً تاريخياً آخر لأشرف حكيمي، بعدما خاض مباراته الـ 12 في كأس العالم، لينفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين العرب والأفارقة مشاركة في تاريخ البطولة.

وترك إبراهيم دياز بصمته أيضاً بعدما صنع هدف المباراة، ليصبح أول لاعب يصنع هدفين لمنتخب المغرب خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ طاهر الخلج في مونديال فرنسا 1998.

كما بات دياز أول لاعب من منتخب إفريقي ينجح في صناعة هدف خلال أول مباراتين متتاليتين له في كأس العالم، مؤكداً دوره المؤثر في القوة الهجومية للمنتخب المغربي.