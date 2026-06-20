رينارد قبل اختبار اليابان: لست ساحراً.. والعمل وحده ينقذ تونس

قال المدرب الجديد لمنتخب تونس هيرفي رينارد، إن العمل الجاد والوحدة فقط يمكن أن ينقذا مشوار «نسور قرطاج» في كأس العالم 2026، مؤكداً: «أنا لست ساحراً».

وعُيّن المدرب الفرنسي هذا الأسبوع بشكل مفاجئ بعد إقالة صبري لموشي، عقب الخسارة الثقيلة أمام السويد 1-5، ليصبح لموشي أول مدرب في تاريخ كأس العالم يُقال بعد مباراة واحدة فقط.

ولم يمض على عمل رينارد، الذي تنقل بين عدة تجارب تدريبية، مع فريقه الجديد سوى ثلاثة أيام، حيث يواجه مهمة صعبة أمام منتخب اليابان في مونتيري بالمكسيك.

ويُلقب رينارد بـ«الساحر» نظراً لنجاحاته الطويلة في كرة القدم وحسه التكتيكي، بعدما قاد فوزاً تاريخياً على الأرجنتين 2-1، التي توجت لاحقاً باللقب، في كأس العالم 2022 عندما كان مدرباً للمنتخب السعودي.

وعندما طُرح عليه أن وضع تونس يتطلب منه القيام بشيء استثنائي، قال رينارد: «علينا أن نقدم مباراة جماعية مثالية ونسيان ما حصل أمام السويد».

وتابع: «لقد التقيت بمجموعة منفتحة الذهن، مصممة، تمتلك روحاً قتالية، وتريد الثأر.. إذا لم نكن واثقين من الفوز فعلينا العودة إلى البيت».

وأضاف: «في ما يخص المباراة، فإن العزيمة أمر أساسي.. من السهل التحدث. سمعت أنني وُصفت بالساحر، لكنني لست ساحراً».

وأوضح: «في كرة القدم، هناك الكثير من العمل الذي يُنجز».

وفي مقابل البداية الصعبة لتونس في البطولة، أظهر المنتخب الياباني قوته بتعادله 2-2 مع هولندا.

ورفض رينارد الكشف عن تفاصيل خطته التكتيكية، مؤكداً ضرورة «العودة إلى الأساسيات والمبادئ»، مع احترام اليابان دون الخوف منها.

واختتم حديثه برسالة تحفيزية للاعبيه قائلاً: «علينا أن نكون منضبطين ودقيقين، وأن نلعب كفريق واحد، كجماعة متماسكة.. هذه هي قوتنا الوحيدة».