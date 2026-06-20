صيباري يزاحم أساطير المغرب في قائمة هدافي كأس العالم

دخل إسماعيل صيباري قائمة أبرز هدافي منتخب المغرب عبر تاريخ كأس العالم، بعدما واصل تألقه في نسخة 2026، ورفع رصيده إلى هدفين بقميص «أسود الأطلس» في البطولة العالمية.

وسجل صيباري هدف منتخب المغرب أمام اسكتلندا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، ليضيف هدفه الثاني في النسخة الحالية، بعدما افتتح سجله المونديالي بهز شباك البرازيل في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1.

ونجح اللاعب المغربي في التقدم بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده في كأس العالم، بعدما تساوى مع عدد من نجوم المغرب السابقين الذين سجلوا هدفين خلال مشاركاتهم في البطولة.

وانضم صيباري إلى قائمة تضم صلاح الدين بصير، وعبد الجليل حدا «كماتشو»، وعبد الرزاق خيري، الذين سبق لهم الوصول إلى الهدف الثاني بقميص المنتخب المغربي في كأس العالم.

ويواصل يوسف النصيري احتفاظه بصدارة قائمة هدافي المغرب التاريخيين في المونديال برصيد 3 أهداف، ليبقى في المركز الأول بين جميع لاعبي «أسود الأطلس».

ويملك صيباري فرصة تعزيز رقمه خلال النسخة الحالية، بعدما أصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم النصيري، وتجاوز بقية أصحاب المركز الثاني في القائمة.