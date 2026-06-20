صيباري يكتب التاريخ.. أسرع هدف عربي والثاني إفريقياً في كأس العالم

دخل الدولي المغربي إسماعيل صيباري سجلات كأس العالم، بعدما أصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ البطولة، والثاني على المستوى الإفريقي، إثر تسجيله هدفاً مبكراً بعد 71 ثانية في مرمى اسكتلندا بنهائيات كأس العالم المقامة حالياً في أمريكا وكندا والمكسيك، ليأتي خلف الغاني السابق أسامواه جيان، الذي هز الشباك بعد 68 ثانية فقط أمام التشيك في مونديال 2006.

وبالرغم من أنه أصبح أسرع هدف في النسخة الحالية حتى الآن، فإن الرقم المسجل من قبل صيباري جاء بعيداً عن أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، الذي يحمل توقيع المهاجم التركي هاكان شوكور، بعدما أحرز هدفه الشهير بعد 11 ثانية فقط من انطلاق مباراة تحديد المركز الثالث أمام كوريا الجنوبية في مونديال 2002، الذي استضافته كوريا الجنوبية واليابان.

ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جاء الهدف إثر خطأ في تمرير الكرة من المنتخب الكوري الجنوبي، ليستغلها إلهان مانسيز ويهيئها لشوكور، الذي سدد مباشرة في الشباك، ممهداً لفوز تركيا 3-2 وانتزاعها الميدالية البرونزية.

ويحتل التشيكوسلوفاكي فاتسلاف ماسيك المركز الثاني في ترتيب أسرع أهداف كأس العالم، بعدما سجل بعد 15 ثانية في نسخة تشيلي عام 1962، يليه الألماني إرنست لينر (25 ثانية في 1934)، ثم الإنجليزي برايان روبسون (28 ثانية في 1982)، والأمريكي كلينت ديمبسي (30 ثانية في 2014).

وفيما يلي قائمة أسرع الأهداف في تاريخ كأس العالم:

1- هاكان شوكور (تركيا) – 11 ثانية (2002)

2- فاتسلاف ماسيك (تشيكوسلوفاكيا) – 15 ثانية (1962)

3- إرنست لينر (ألمانيا) – 25 ثانية (1934)

4- برايان روبسون (إنجلترا) – 28 ثانية (1982)

5- كلينت ديمبسي (الولايات المتحدة) – 30 ثانية (2014)

6- برنار لاكومب (فرنسا) – 31 ثانية (1978)

7- آرنه نيبرغ (السويد) – 35 ثانية (1938)

8- إميل فينانت (رومانيا) – 35 ثانية (1938)

9- فلوريان ألبرت (المجر) – 50 ثانية (1962)

10- أدالبرت ديشو (رومانيا) – 50 ثانية (1930)

11- باك سيونغ-زن (كوريا الشمالية) – 50 ثانية (1966)

12- سيلسو أيالا (باراغواي) – 52 ثانية (1998)

13- ماتياس يورنسن (الدنمارك) – 55 ثانية (2018)