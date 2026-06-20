تحليل| أمريكا تؤكد نضج مشروعها المونديالي بالأداء الجماعي المنظم

حمل فوز المنتخب الأمريكي على نظيره الأسترالي بثنائية نظيفة مؤشرات فنية أعمق تتعلق بتطور شخصية المنتخب الأمريكي وقدرته على إدارة المباريات الكبرى بكفاءة ومرونة تكتيكية، فالفوز الذي ضمن للأمريكيين بطاقة العبور المبكر إلى الأدوار الإقصائية عكس تفوقاً تنظيمياً أكثر منه تفوقاً رقمياً، وأظهر فريقاً يعرف متى يضغط ومتى يهدئ الإيقاع ومتى يحسم المباراة دون الحاجة إلى استعراض هجومي.

ورغم أن البداية شهدت إنذاراً أسترالياً مبكراً عبر محمد توريه، فإن المنتخب الأمريكي سرعان ما فرض سيطرته على مناطق الوسط، مستفيداً من التحركات الذكية للثنائي تايلر آدامز ووستون ماكيني، اللذين وفرا التوازن بين البناء الدفاعي والانطلاق الهجومي.

ومنح هذا التفوق في منطقة الارتكاز أصحاب الأرض القدرة على التحكم بإيقاع المباراة ومنع المنتخب الأسترالي من تطوير هجماته أو استثمار سرعاته في المساحات.

كثافة هجومية

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشرة عبر النيران الصديقة بعدما أخطأ كاميرون بورغيس في التعامل مع كرة خطيرة داخل المنطقة، لكن الهدف لم يكن وليد الصدفة بقدر ما كان نتيجة مباشرة للضغط الأمريكي المتواصل على الخط الخلفي الأسترالي.

وأجبرت الكثافة الهجومية الأمريكية المدافعين على اتخاذ قرارات متسرعة، وهو ما انعكس في الهدف العكسي الذي منح أصحاب الأرض أفضلية نفسية وميدانية مبكرة.

وبعد التقدم، لم يتراجع المنتخب الأمريكي إلى مناطقه الدفاعية كما تفعل العديد من المنتخبات، بل واصل الضغط المتقدم واستغلال الأطراف، خاصة عبر سيرجينيو ديست وأنتوني روبنسون، ما أجبر أستراليا على الدفاع لفترات طويلة.

وفي المقابل، عانى المنتخب الأسترالي صعوبة الخروج المنظم بالكرة بسبب الرقابة اللصيقة والضغط العكسي السريع الذي مارسه اللاعبون الأمريكيون فور فقدان الاستحواذ.

تنوع الحلول

وكان الهدف الثاني الذي سجله أليكس فريمان قبل نهاية الشوط الأول بمثابة الضربة التكتيكية الحاسمة، إذ جاء من كرة ثابتة، وهو مؤشر على التنوع في الحلول الهجومية الأمريكية وعدم الاعتماد على نمط واحد في صناعة الفرص، فيما وجدت أستراليا نفسها مطالبة بالعودة من تأخر بهدفين أمام منافس منظم دفاعياً.

وفي الشوط الثاني، حاول المدرب الأسترالي تغيير المشهد عبر عدة تبديلات هجومية، أبرزها الدفع بنيستوري إيرانكوندا وكريستيان فولباتو، إلا أن تلك التغييرات لم تنجح في كسر التماسك الدفاعي الأمريكي.

وصحيح أن أستراليا صنعت بعض الفرص، أبرزها محاولة فولباتو وتسديدة كونور ميتكالف التي تصدى لها مات فريز، لكنها افتقدت الجودة المطلوبة في الثلث الأخير.

توازن دفاعي

في المقابل، أظهر المنتخب الأمريكي نضجاً واضحاً في إدارة النتيجة، حيث خفض نسق اللعب تدريجياً، واعتمد على تدوير الكرة وإغلاق المساحات، مع المحافظة على التوازن الدفاعي وعدم الاندفاع غير المحسوب.

كما كشفت التبديلات التي أجراها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عن عمق في دكة البدلاء وقدرة على الحفاظ على النسق نفسه دون تراجع فني ملحوظ.

وعموماً، أكدت المباراة أن المنتخب الأمريكي لا يعتمد فقط على الحماس الجماهيري أو أفضلية الأرض، بل يمتلك منظومة جماعية متكاملة تتطور من مباراة إلى أخرى.

أما أستراليا، فرغم التنظيم والانضباط، فقد دفعت ثمن أخطائها الدفاعية وعجزها عن مجاراة الإيقاع البدني والفني الذي فرضه المنافس.

ومع ضمان التأهل، بعثت الولايات المتحدة برسالة واضحة إلى منافسيها مفادها أن مشروعها المونديالي بات أكثر نضجاً وقدرة على المنافسة في الأدوار المتقدمة.