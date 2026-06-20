أمريكا تتخطى أستراليا وتعبر إلى الدور الثاني بكأس العالم

حجز المنتخب الأمريكي أولى بطاقات التأهل عن المجموعة الرابعة إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره الأسترالي 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة، ليواصل انطلاقته المثالية بعد فوزه الكبير على باراغواي 4-1 في الجولة الافتتاحية.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أستراليا عند ثلاث نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على تركيا بهدفين دون رد، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع باراغواي وتركيا.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، وكادت أستراليا أن تباغت أصحاب الأرض مبكراً عندما سدد محمد توريه كرة قوية من الجهة اليمنى تصدى لها الحارس مات فريز في الدقيقة الأولى.

ورد المنتخب الأمريكي بضغط هجومي متواصل أثمر هدف التقدم في الدقيقة 11، عندما حول المدافع الأسترالي كاميرون بورغيس الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه أثناء محاولته إبعاد إحدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء، مانحاً الولايات المتحدة أفضلية مبكرة.

وواصل الأمريكيون فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، واقتربوا من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، أبرزها رأسية وستون ماكيني من مسافة قريبة في الدقيقة 15، والتي أبعدها الدفاع، قبل أن يطلق ماكيني نفسه تسديدة مرت فوق العارضة بعد دقيقتين.

في المقابل، حاول المنتخب الأسترالي العودة إلى أجواء اللقاء، وكانت أخطر محاولاته في الشوط الأول عبر ماثيو ليكي، الذي سدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 12، إلا أن الدفاع الأمريكي حافظ على تماسكه.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، نجح أليكس فريمان في مضاعفة النتيجة، بعدما ارتقى لكرة ثابتة داخل المنطقة وحولها برأسه من مسافة قريبة إلى الشباك.

وألغى الحكم الهدف في البداية قبل أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» صحته، ليحتسب الهدف في الدقيقة 43، ويمنح الولايات المتحدة تقدماً مريحاً بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني، اندفعت أستراليا بحثاً عن تقليص الفارق، لكن محاولاتها افتقرت إلى الفعالية، وأهدر كريستيان فولباتو فرصة واعدة عندما سدد فوق المرمى في الدقيقة 62 بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يتألق الحارس فريز في الدقيقة 65 ويتصدى لتسديدة كونور ميتكالف البعيدة.

في المقابل، اكتفى المنتخب الأمريكي بإدارة المباراة بذكاء والمحافظة على تفوقه، معتمداً على الاستحواذ وإغلاق المساحات أمام منافسه، رغم بعض المحاولات المتفرقة عبر فولارين بالوغون وسيرجينيو ديست.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي تغيير في النتيجة رغم ست دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز الولايات المتحدة بهدفين دون رد، وانضمامها رسمياً إلى المنتخبات المتأهلة للدور الثاني، فيما تأجل حسم مصير أستراليا إلى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.