كين: لحظة غناء جماهير إنجلترا أغنية «وندروال» هي الأفضل بحياتي



أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا إن الاستمتاع لأصوات آلاف المشجعين وهم يرددون أغنية «وندروال» لفرقة الروك الشهيرة أويسيس، عقب فوز منتخب بلاده 4-2 على كرواتيا في ⁠كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع، كانت من أفضل لحظاته الكروية.



وقال كين: كانت تلك واحدة من أفضل اللحظات التي عشتها على الإطلاق وأنا أرتدي قميص إنجلترا، وخاصة في بطولة كبرى. وأضاف: أعلم أنها مجرد المباراة الأولى ولن نبالغ في الاحتفال، لكن هذا الارتباط العاطفي مع المشجعين، نحن نعلم مدى أهميته بالنسبة لهم، وشدد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا مراراً على أهمية تكوين صلات قوية ‌داخل الفريق.



وأكد كين «32 عاماً» أن أعضاء الفريق الذين نشأوا جميعاً كمشجعين شغوفين باللعبة، مصممون على تقديم المزيد من اللحظات المميزة في كأس ‌العالم.

وقال: أعتقد أنهم يدركون مدى أهمية ‌ذلك بالنسبة لنا. ويجمعنا بهم رابطة قوية، لكن تلك اللحظة، عندما أنشدوا أغنية «وندروال» في الملعب، وكان الجميع يعرف كلماتها، كانت ​لحظة مميزة حقاً. وأضاف: نعلم أن الأجواء في بلدنا ​كانت مماثلة، نظراً لأن المباراة تقام في المساء، لذا نحن نحب هذه الأمور.



وقال كين عن تشكيلة هذا العام: يمكنك أن ترى النهم والرغبة والحماس لدى اللاعبين ⁠ليكونوا جزءاً مما قد يكون صيفاً استثنائياً، هناك منافسة حقيقية على المراكز في التشكيلة الأساسية، لكن دون أي مشاعر سلبية، بل هناك تركيز مشترك على تقديم أفضل أداء عندما يطلب أي لاعب المشاركة.

وعادل كين يوم الأربعاء الماضي الرقم القياسي لملهمه في الطفولة ديفيد بيكام، بخوضه مباراته الدولية 115 مع منتخب ‌إنجلترا.



وقال كين: أرسل لي ديفيد رسالة صوتية لطيفة قبل المباراة وبعدها، هنأني على معادلة الرقم القياسي بخوض 115 ​مباراة. موضحاً إنه يدرك مدى صعوبة الحفاظ على هذا المستوى من الثبات والوصول إلى هذا العدد الكبير من المباريات الدولية».

وتسجيل كين لهدفين أمام كرواتيا جعله يتساوى مع جاري لينيكر في عدد الأهداف التي سجلها مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ​بواقع 10 أهداف لكل منهما.