مارادونا يعود إلى الحياة في المونديال



أثار مشجع متنكر في هيئة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا اهتمام الحاضرين خلال منافسات كأس العالم، بعدما لفت الأنظار بين الجماهير.

وظهر المشجع مرتديا قميص الارجنتين الشهير رقم 10، فيما وضع إلى جانبه نسخة من كأس العالم، قبل ان يؤدي حركات الاحماء التي اعتاد مارادونا القيام بها قبل المباريات، ما عزز الشبه بينه وبين النجم الأرجنتيني الراحل وأثار اعحاب الجماهير.



وكتب حساب «كلارو سبورتس» على إنستغرام مازحًا: «عاد بطل العالم... حسناً، ليس تماماً»، في إشارة إلى المشجع الذي تقمص مظهر مارادونا وأثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين. وأضاف المنشور أن المشجع سرق جميع الأنظار بين الحاضرين في المونديال، في إشارة إلى التشابه اللافت مع النجم الأرجنتيني الراحل.