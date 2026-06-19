جوناثان ديفيد.. هاتريك تاريخي بعد 60 عاماً



لم تكن الثلاثية التي أحرزها المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في شباك منتخب قطر وقاد بها منتخب بلاده للفوز بسداسية، فجر الجمعة، مجرد تأمين لنقاط المباراة الثلاث، بل شكلت إنجازاً تاريخياً نادراً أعاد إلى الأذهان ذكريات مونديال 1966، كونه بات أول لاعب يسجل هاتريك بقميص منتخب البلد المضيف في البطولة منذ ستة عقود، ليعلن نفسه نجماً للمونديال برقم صمد منذ عهد الأسطورة الإنجليزي جيف هيرست في نهائي ويمبلي عام 1966.



ولم يتوقف بريق الهداف التاريخي لكندا عند كسر العقدة الزمنية للمستضيفين فحسب، بل أصبح ثاني لاعب من منطقة الكونكاكاف يوقع على ثلاثية في مباراة واحدة بكأس العالم منذ الأمريكي بيرت باتينود في النسخة الافتتاحية عام 1930، هذا العرض الهجومي الكاسح وضع ديفيد في صدارة المشهد العالمي بجانب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي كأبرز من سجلوا الثلاثيات في هذه النسخة المونديالية المشتعلة، ليبرهن الجيل الذهبي لمنتخب «الورقة الحمراء» على جاهزيته الكاملة لمقارعة الكبار والذهاب بعيداً على أرضه ووسط جماهيره.



وبفوزه تصدّر المنتخب الكندي المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق 3 أهداف عن نظيره السويسري، ويقترب بشدة من حسم بطاقة التأهل الرسمية إلى دور الـ32، في حين تعقدت وضعية منتخبي البوسنة والهرسك والمنتخب القطري بتجمّد رصيد كل منهما عند نقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع بانتظار الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة التي ستشهد مواجهة نارية مباشرة ومصيرية بين كندا وسويسرا لتحديد هوية متصدر المجموعة بشكل رسمي.