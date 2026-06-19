المونديال يكشف عن اتساع الفجوة بين ميسي ورونالدو



تتسع الفجوة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في كأس العالم 2026 بصورة لم يشهدها الصراع التاريخي بين النجمين من قبل، بعدما دخل كل منهما البطولة في ظروف متشابهة نسبياً، لكنه خرج من جولاته الأولى بانطباعات متناقضة تماماً.



وعلى مدار ما يقرب من عقدين، اعتاد عشاق كرة القدم مشاهدة سباق متواصل بين الأسطورتين على الألقاب الفردية والجماعية، من الكرة الذهبية إلى دوري أبطال أوروبا، لكن المشهد الحالي يبدو مختلفاً، فميسي يخطف الأضواء بثلاثية ويقود الأرجنتين بثقة، بينما يواجه رونالدو انتقادات واسعة بعد أداء مخيب مع البرتغال في مواجهة الكونغو الديمقراطية.



وغادر رونالدو ملعب هيوستن محبطاً، واضعاً برنامجاً إضافياً للاستشفاء والتحليل الفني والعمل البدني، في محاولة لفهم أسباب التراجع، وعند بلوغه 41 عاماً، لم تعد التحديات تقتصر على الجانب البدني داخل الملعب، بل امتدت إلى المقارنة المستمرة مع غريمه التاريخي الذي يبدو اليوم في وضع أكثر راحة وتألقاً.



ورغم أن مستوى المنافسة بين الدوريين اللذين يلعب فيهما النجمان لا يبدو متباعداً كثيراً، بل إن البعض يرى أن الدوري السعودي أكثر تنافسية من الدوري الأمريكي، فإن الفارق الحقيقي يكمن في السياق المحيط بكل لاعب.



وميسي يدخل البطولة متحرراً من الضغوط بعد تتويجه بكأس العالم 2022، وهو الإنجاز الذي منحه شعوراً بالاكتمال الرياضي بعدما حقق الحلم الأكبر مع الأرجنتين، ولذلك يخوض المباريات براحة ذهنية واضحة، بعيداً عن عبء إثبات الذات، أما رونالدو، فيخوض ما قد تكون فرصته الأخيرة لتحقيق المجد العالمي مع البرتغال، وهو ما يفرض عليه ضغوطاً إضافية.



كما تلعب البيئة المحيطة دوراً مهماً في هذا التباين، ففي ميامي، يعيش ميسي وسط أجواء مألوفة، محاطاً بعدد كبير من اللاعبين الأرجنتينيين، ويتشارك خط الهجوم مع صديقه القديم لويس سواريز، وتشير تقارير مقربة منه إلى أنه خضع لبرنامج إعداد خاص قبل البطولة، انعكس بشكل واضح على مستواه البدني والفني.



وفي المقابل، جاء رونالدو إلى كأس العالم بعد موسم طويل وشاق في الدوري السعودي، ظل خلاله ينافس حتى الجولات الأخيرة على اللقب، وهو ما حد من قدرته على الوصول إلى البطولة بالحالة البدنية نفسها التي وصل بها ميسي.



وعند النظر إلى الأرقام، تبدو الفوارق أكثر وضوحاً، إذ سجل ميسي في الدوري الأمريكي خلال العام الجاري، 12 هدفاً في 14 مباراة، منها 8 أهداف في آخر 10 مباريات قبل البطولة، أما رونالدو فسجل 13 هدفاً في 19 مباراة بالدوري السعودي، بينها 8 أهداف أيضاً في آخر 10 مباريات.



ولكن بداية كأس العالم كشفت عن صورة مختلفة تماماً، فميسي سجل ثلاثة أهداف من أربع تسديدات على المرمى، واستعاد ثلاث كرات وقطع أكثر من 721 متراً بسرعة عالية خلال 84 دقيقة.



وفي المقابل، خرج رونالدو من مباراته الأولى من دون أي تسديدة على المرمى أو هدف، وبلغت مسافة الركض عالي السرعة لديه 301 متر فقط خلال 100 دقيقة، وتشير هذه الأرقام إلى أن النجم الأرجنتيني يبدو في حالة بدنية وذهنية أفضل حالياً، وهو ما انعكس مباشرة على مردوده داخل الملعب، بينما لا يزال رونالدو يبحث عن إيقاعه الحقيقي في البطولة.



ومع ذلك، لا تبدو القصة محسومة بالكامل، فالتاريخ الطويل لرونالدو يؤكد أنه اعتاد الرد على الانتقادات وتحويل الضغوط إلى دوافع إضافية، كما أن كأس العالم لا يزال في بدايته، وقد تتغير الصورة خلال مباراة واحدة أو حتى خمس دقائق فقط.



وفي جانب آخر من المقارنة، تناولت دراسات اجتماعية تفضيلات الجماهير تجاه النجمين، إذ أشارت دراسة أعدها الباحث الكاتالوني روجر توغاس فيلارديل بالتعاون مع جامعة نانيانغ التكنولوجية، وشملت أكثر من 10 آلاف شخص من 26 دولة، إلى أن أصحاب التوجهات التقدمية يميلون بشكل أكبر إلى ميسي، بينما يحظى رونالدو بدعم أكبر من أصحاب التوجهات المحافظة.



كما ربطت الدراسة صورة ميسي بقيم الهدوء والعمل الجماعي والأسرة والاحترام، بينما ارتبط رونالدو بقيم الجدارة الفردية والتنافسية والطموح والترويج للذات، وأظهرت النتائج أيضاً ميلاً واسعاً لميسي في كوريا الجنوبية، مقابل أفضلية نسبية لرونالدو بين متابعي المحتوى القصير على منصات التواصل الاجتماعي.



ورغم كل هذه المؤشرات، يبقى الحكم النهائي مؤجلاً حتى نهاية البطولة. فالفجوة تبدو اليوم واسعة أكثر من أي وقت مضى، لكن تاريخ المنافسة بين ميسي ورونالدو أثبت مراراً أن أي استنتاج مبكر قد يكون مجرد محطة عابرة في واحدة من أعظم الثنائيات التي عرفتها كرة القدم.