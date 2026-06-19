«نظافة المدرجات» تتسبب في موقف محرج للرجال اليابانيين



حظيت صور جمهور منتخب اليابان المكنى «الساموراي الأزرق» وهم ينظفون مدرجات ملاعب كأس العالم بإشادة واسعة، لكن في البلاد انتشر منشور ساخر ينتقد الرجال اليابانيين الذين نادراً ما يقومون بذلك في منازلهم.



وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هذا الأسبوع عبر «أكس» بـ «أخلاقهم الرفيعة» التي تجلت في تنظيفهم المدرجات بعد المباريات، مع صور لرجال يرتدون الزي الأزرق وهم يلتقطون القمامة بحماس.



وانتشرت صور مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن منشوراً واحداً على «أكس» انتشر بشكل واسع بعدما زعم أن الرجال اليابانيين ليسوا كما يُصوَّرون.



جاء في المنشور، الذي حصد 1.9 مليون مشاهدة «يقضي الرجال اليابانيون من بين أقل وقت في الأعمال المنزلية على مستوى العالم».



وأضاف المنشور، مصحوباً برسم ساخر يظهر مشجعاً ينظف الملعب بفخر، بينما هو في الواقع مسترخٍ على أريكة في منزله، غافلاً عن كومة الغسيل وزوجته أو والدته التي تغسل الأطباق «رجاء، افعلوا ذلك في المنزل».



يُعرف عن الرجال اليابانيين قلة مشاركتهم في الأعمال المنزلية، حيث تقضي النساء وقتاً أطول بخمسة أضعاف ونصف من الرجال في القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر، كالتسوق والأعمال المنزلية ورعاية الآخرين، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021 الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.



وتعد هذه الفجوة أكبر بكثير مما هي عليه في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، حيث تقضي النساء وقتاً أطول بـ 1.8 و1.7 و1.6 ضعف على التوالي من الرجال في الأعمال غير المدفوعة الأجر.



بينما يصف المؤيدون عملية تنظيف الملعب بأنها دليل على الإيثار الثقافي لليابان، رأى آخرون أنها مجرد استعراض إلى حد ما.



وقد انقسمت الآراء حول المنشور الذي انتشر على نطاق واسع، وقال أحد المعلقين «على الزوجات اللواتي يعانين من أزواج لا ينظفون المنزل إطلاقاً أن يُلبسوهم زيّ الساموراي الياباني في المنزل أيضاً».



وكتب مستخدم آخر «هذا تعميم مفرط، فليس كل الرجال اليابانيين كذلك».